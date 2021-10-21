Türkiye Gazetesi

ABD’li ilaç şirketi Pfizer'in yetkilileri, yeni tip koronavirüs salgınına karşı üretilen aşıda takviye dozunun virüse karşı yüzde 95,6 oranında etkili olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech aşısının takviye dozunun 3’üncü aşama klinik denemelerinde aşının yaş, cinsiyet, ırk ve sağlık durumundan bağımsız olarak yüzde 95,6 oranında etkili olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

11 AY SONRA TAKVİYE DOZU

10 bin kişi üzerinde yapılan denemelerde deneklere ikinci dozdan ortalama 11 ay sonra 30 mikrogramlık takviye dozu ya da plasebo yapıldığı vurgulanan açıklamada, plasebo olan kişilerde 109 Kovid-19 vakası görülürken takviye aşısı olanlarda yalnızca 5 kişide vaka görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, araştırma sonucunun Pfizer’ın Kovid-19 aşısının etkisinin zamanla düştüğünü teyit ettiğinin de altı çizildi.

"SONUÇLAR TAKVİYE AŞISININ FAYDASINI GÖSTERDİ"

Pfizer’ın Başkanı Albert Bourla, yaptığı açıklamada, "Bu sonuçlar insanları bu hastalıktan korumak konusunda takviye aşılarının faydasını ortaya koydu. Dünyada aşı olmamış kesimlerin aşıya ulaşmasını sağlamanın yanı sıra takviye aşıların da bu salgınla mücadelede önemli bir yeri bulunduğuna inanıyoruz." dedi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) eylül ayında Pfizer/BioNtech aşısının takviye dozunun 65 yaş üzeri ve risk altında çalışan kişilere yapılmasını onaylamıştı.

TAKVİYE DOZ OLARAK ONAY VERMİŞTİ

FDA, dün, Moderna veya Johnson & Johnson aşısı olmuş kişilerin isterlerse Pfizer/BioNtech aşısının takviye dozunu olmalarına da onay vermişti.

BioNTech aşısında üçüncü doz deneyi! Yüzde 95,6 oranında etkili Pfizer-BioNTech, güçlendirici üçüncü doz aşılarla ilgili yapılan denemelerin ön sonuçları açıklandı. Şirketler tarafından yapılan denemelerde, Türkiye’de de uygulanan Pfizer-BioNTech güçlendirici üçüncü doz aşısının koronavirüse karşı yüzde 95,6 oranında etkili olduğu açıklandı. . BioNTech CEO’su Uğur Şahin, daha önce açıklanan kanıtlara eklenen yeni verilerin, güçlendirici dozun geniş bir insan popülasyonuna kornavirüsten ve varyantlarından korumaya yardımcı olabileceğini belirtti.

BioNTech/Pfizer 5-11 yaş grubu için izin başvurusu yaptı BioNTech ve Pfizer, geliştirdikleri koronavirüs aşısının Avrupa Birliği ülkelerindeki 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanması için izin başvurusu yaptı. İki şirket klinik araştırma sonuçlarını Avrupa İlaç Ajansı’na ilettiklerini belirtti.