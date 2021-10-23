Türkiye Gazetesi

Anne sütünün hem bebek, hem de anne için birçok faydası olduğunu ifade eden Dr. Filiz Albayrak, bebekte aşı etkisi oluşturduğunu söyleyerek “Anne sütü bebeği hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı koruyor ve zekâ seviyesini arttırıyor” dedi.

Bebeğin ihtiyaç duyduğu bütün besin öğelerini anne sütünden alabileceğini ifade eden Dr. Albayrak, anne sütünün içindeki koruyucu maddelerin bebeğin bağışıklığını kuvvetlendirdiğini söyledi. Dr. Albayrak “Anne sütü bebeği hastalıklara karşı korurken, ileriki yaşlardaki obezite riskini düşürüyor” dedi.

Bebek koltukları tehlike dolu Kuzey Carolina Üniversitesinden bilim adamları elektronik cihazlarda, mobilyalarda ve hatta bebek koltuklarında kullanılan yangına dayanıklı kimyasalların çocukların beyinlerine zarar verebileceği konusunda uyardı.