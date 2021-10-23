Türkiye Gazetesi

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Almanya’da 25 yıl boyunca müteahhitlik yapan ve 43 yıl önce orada Alman bir hanımla evlenen Ahmet Kızıltaş, emekli olduktan sonra eşiyle birlikte Türkiye’ye döndü. 20 yıl önce Almanya’da kalbi tekleyen ve stent konulan Kızıltaş, bir süre önce yine kalp problemleri yaşamaya başladı.

Alanya’da gittiği doktor 3 damarının tıkalı olduğunu ve değişmesi gerektiğini söyleyince ameliyat için İstanbul’a gelmeye karar veren Kızıltaş, eşini, çocuklarını ve torunlarını telaşlandırmamak için ameliyat olacağını söylemedi. Kendi kullandığı araçla İstanbul’a geldi. İstanbul’da Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak ve ekibi tarafından gerçekleştirilen kapalı by-pass ameliyatı ile bacaklarından alınan damarlar göğüs kemiği kesilmeden, göğüs duvarından açılan 5 santimetrelik açıklıktan kalp damarlarına bağlandı. Ameliyatının beşinci günü taburcu olan Ahmet Kızıltaş, yine kendi kullandığı araçla memleketine geri döndü.

BEŞ SANTİMETREDEN KALP AMELİYATI

Prof. Dr. Çaynak, Açık by-pass ameliyatının uzun dönemde çok iyi sonuçları olmasına rağmen erken dönemdeki komplikasyonları ve hastaya getirdiği yüklerden dolayı hastaların kaçındıkları bir cerrahi olduğunu belirterek “Mini by-pass ameliyatında ise göğüs kemiğini hiç açmıyoruz. Sadece sol göğüs duvarından 4-5 santim kesiyle bu ameliyatı yapıyoruz. Bacakta hiçbir şekilde bir kesi olmaksızın, damar endoskopik yöntemle hazırlanıyor. Kesiler gittikçe azaldığı için enfeksiyon riski düşüyor, yara iyileşmesi hızlanıyor” dedi.

'Küçük kesi bypass cerrahisi ile daha hızlı iyileşme sağlanabiliyor' Kalbin beslenmesini sağlayan atar damarlara koroner arterler denildiğini söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Önder Teskin, "Kalp çevresinde yer alan bu damarlardaki ciddi tıkanıklıklar sonucu kalp krizi ve kalp yetmezliği gelişmektedir. Sol meme altından göğüs ön duvarına yapılan yaklaşık 5-8 santimetrelik kesi ile koroner damarlara bypass yapılabilmektedir" dedi.

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