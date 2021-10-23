Türkiye Gazetesi

Aşırı stres ve üzüntü nedeniyle kalp kasının ani zayıflamasıyla ortaya çıkan 'Kırık kalp sendromu' insan sağlığını tehdit ediyor. Konu hakkında açıklama yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Türker Pabuccu, vatandaşları vatandaşlara ‘Kırık kalp sendromu’ hakkında uyardı. Olumsuz her duygunun bedensel sağlığı tehdit ettiğini söyleyen Pabuccu, zamanı planlama, hobi edinme, pozitif düşünme, seyahat etme, gülümseme, egzersiz yapma ve müzik dinlemenin stresi azaltmaya yardım edecek yöntemlerden bazıları olduğunu belirtti.

BEDENSEL SAĞLIĞIMIZ İLE DUYGULARIMIZ BİR BÜTÜNDÜR

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Türker Pabuccu; “Stres ve kaygılarımız maalesef artık hayatımızın tam ortasında duruyor ve bizi bırakacak gibi de görünmüyor. Bu durum, içinde bulunduğumuz yıpratıcı pandemi süreci ile ilgili olabildiği gibi ailesel ya da ekonomik nedenlerden de kaynaklanabilir. Önemsemiyor gibi olsak da, bedensel sağlığımız ile duygularımız bir bütündür. Olumsuz her duygu ile cildimiz, kalp atım hızımız, sindirim sistemimiz, eklemlerimiz, kaslarımız hatta saçlarımız bile farkında olamayacağımız bir değişim yaşar. Olumsuz duygular ve stres kalbinizi ‘kırabilir’. Bunun adı da tıpta 'kırık kalp sendromu 'dur” dedi.

KIRIK KALP SENDROMU KALP KRİZİNE BENZİYOR

Kırık kalp sendromunun belirtilerinin tipik kalp krizinde görülen belirtilere çok benzediğini belirten Pabuccu, “Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, kolda uyuşma ortaya çıkabilir. Belirtiler bir yakının ölmesi, ciddi finansal kayıp, aşırı öfke, aile içi şiddet, ciddi bir tıbbi hastalık tanısı alma, trafik kazası gibi ciddi biçimde stres yüklü bir andan hemen sonra başlar. Böyle olaylar sonucu vücudun salgıladığı adrenalin hormonunun kalbi ‘sersemlettiği’ ya da ‘şoke ettiği’ ve ani kalp kası güçsüzlüğü oluşturduğu düşünülür. Kalpte ani gelişen bir kalp büyümesi ve balonlaşma izlenir. Bu tablo yaşamı tehdit edici olabilir ve acil tıbbi müdahaleyi gerektirebilir; ancak sıklıkla geçici bir durum olup kalpte kalıcı bir hasar bırakmaz. Kırık kalp sendromlu kişilerde koroner anjiografi yapıldığında genellikle önemli bir tıkanıklığı olmayan normal kalp damarları görürüz. Uygun tedavi, istirahat ve stres yönetimi ile iyileşme sağlayabiliriz” şeklinde konuştu.

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