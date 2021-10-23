Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 9-15 Ekim tarihleri arasındaki Covid-19 vaka sayılarını açııkladı.

Bakan Koca'nın, Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 9-15 Ekim'de her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (2-8 Ekim) İstanbul'da 274,98, Ankara'da 356,49, İzmir'de 48,95 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Erzincan olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı:

"9-15 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 22 Ekim Koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 363 bin 553 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 302 oldu.