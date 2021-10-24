Türkiye Gazetesi

JAMA Network Open tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre koronavirüs bulaşmış hastaların dörtte birinde hastalığa yakalandıktan aylar sonra hafıza ve odaklanma sorunları yaşadığını söylüyor. New York’ta 740 hastayı inceleyerek elde edilen araştırma sonuçlarında, daha önce korona geçirmiş kişilerin çoklu görevlerde sorun yaşama gibi durumlarla mücadele etmelerinin nispeten yaygın olduğunu ortaya çıkardı.

KORONAVİRÜSE YAKALANDIKTAN AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKIYOR

New York'taki Icahn Tıp Okulu'ndaki araştırmacıların yaptıkları çalışmalarda görev alan Jacqueline Becker, "Bu çalışmada, hastaların koronavirüse yakalanmalarından birkaç ay sonra nispeten yüksek bir bilişsel bozulma yaşandığını gördük. Hatırlamadaki bozukluklar hastaneye yatan hastalar arasında baskındı" dedi.

“BİLİŞSEL BOZUKLUKLAR YAŞANIYOR”

Çalışmada önceleri herhangi bir demans öylüsü bulunmayan hastaları, hastalığa yakalandıktan yaklaşık yedi veya sekiz ay sonra bilişsel bozulma belirtileri gösterdikleri kaydedildi. Araştırma, karar verme ve planlama yapmanın yanı sıra hafıza hatırlama ve yeni anıları saklama yeteneği ile ilgili sorunlarında yaşandığını ortaya çıkardı.

“ARABA KULLANIRKEN KAFA KARIŞIKLIĞI YAŞIYORLAR”

Psikiyatri profesörü Dr. Helen Lavretsky, NBC News'e verdiği demeçte, "Bu hastalardan bazılarında düşünememe, hafızada bozulma, araba kullanırken kafa karışıklığı yaşama gibi sorunlar görülüyor" dedi. Araştırma, bilişsel bozukluk belirtileri gösterme olasılığı en yüksek olan hastaların koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılanlar olduğunu gösterdi.

Daha önce Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin belirttiğine göre de koronavirüsün uzun vadeli etkilerinden biri "beyin sisi" veya düşünme ve konsantre olma zorluğu.