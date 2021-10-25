Türkiye Gazetesi

Rusya'da en çok görülen koronavirüs mutasyonlarından olan Delta Plus mercek altına alındı. EpiVacCorona aşısını geliştiren Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (Vektör), elektron mikroskobu kullanarak Delta Plus mutasyonunu görüntüledi.

İLK DELTA PLUS HAZİRAN'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Delta Plus'ın fotoğraflarını yayımlayarak virüsün bir Afrika yeşil maymununun böbreğinin epitel hücre kültürü üzerine yapay olarak yerleştirildiğini belirtti. İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta Plus, Rusya'da ise geçtiğimiz Haziran ayında görülmüştü.

Çin’de delta alarmı verdi! Vakalar 11 bölgeye yayıldı Çin’de koronavirüsün Delta varyantı için kırmızı alarm verildi. Delta varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakalar Çin’deki 11 bölgeye yayılmış durumda.