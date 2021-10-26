Türkiye Gazetesi

Dünyayı kasıp kavuran ve Netflix tarihinin en çok izlenen dizisi olarak kayıtlara geçen Squid Game ile ilgili uyarılar peş peşe geliyor. Dizide güçlü olanın hayatta kalması ve ön plana çıkan kişi olmasının, ergenlerin akranları arasında güç ve popülerlik kazanabilmek için şiddete başvurmasıyla benzer nitelikte olduğunu hatırlatan Psikolog Nida Biçen “Bu tarz diziler, çocuk ve ergenlerde, öne çıkmak için daha fazla şiddet göstermesi ve gücünü ortaya koyması gerektiği düşüncesini pekiştirebiliyor" dedi.

ŞİDDETİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ PEKİŞTİRMEYE NEDEN OLUYOR

"Dizide son oyunlar bittiğinde hayatta kalan son kişi para kazanmayı hak ediyor" diyen Biçen, "Şiddetin ödüllendirilmesi bu davranışın pekişmesine sebep oluyor. Özellikle çocuklarda bu davranışın ödüllendirilmesi, gerçek hayatında da bunun ödüllendirilecek bir davranış olduğu algısına sebebiyet verebilir. Sosyal hayatta veya eğitim hayatında rekabetçi çocuk ve ergenler, şiddete başvurarak ödüllendirilme isteğine kapılabilirler” dedi.

Güney Kore'de “Squid Game” isyanı! Güney Kore’de binlerce işçi sendikası işçi haklarının iyileştirilmesi talebin için şehirde protesto yaptı. Çeşitli kostümler giyen protestocular Squid Game karakterler gibi mücadele ettiklerini söyleyerek dizideki gibi giyindi.

Squid Game'e uyarılar peş peşe: Çocuklar diziyi taklit ediyor İngiltere'de öğretmenler, Netflix dizisi Squid Game'den etkilenen çocukların diziyi taklit ederek oyunlar oynamaya başladıkları uyarısında bulundu.

Okulda Squid Game alarmı! Öğrenciler birbirlerine dayak atıyor Güney Kore yapımı dizi Squid Game, Belçika'da bulunan bir okulda krize neden oldu. İlkokul öğrencilerinin tenefüste 'kırmızı ışık, yeşil ışık' oyununu oynayarak birbirlerini tokatladıkları belirtilirken, okul yönetimi bazı öğrenciler hakkında disiplin cezası uygulayabileceklerini açıkladı.