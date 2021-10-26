Türkiye Gazetesi

Malatya’da yaşayan Özlem Önal Erkurt, meme kanserini atlattıktan sonra hastaların psikolojik ve sosyal problemlerine destek olmak amacıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesinde hayırseverlerin de desteğiyle "Kiraz Çiçeği Şefkat Eli Uğraşı Terapi Merkezi” odasını açtı.

Hasta olduğu dönemde çok arkadaşı olduğu hâlde zaman zaman yalnızlık çektiğini, bu tür ortamın eksikliğini hissettiğini söyleyen Erkurt "Hastalığı atlattıktan sonra hastaların bir araya geldiği, onların zihinlerini dağıtacak işlerle meşgul olabilecekleri böyle bir ortam oluşturmak istedim" dedi.

"ZİHİNLERİNİ DAĞITACAK ŞEYLERE YER VERECEĞİZ"

"Pandemi bittikten sonra bu odada her türlü sosyal aktivite yapılacak" diyen Erkurt, "Kemoterapi alırken hastaların kullanması için, ahşap boyama malzemeleri, kitaplar, oyun takımları, müzik enstrümanları var. En azından zihinlerini dağıtacak şeylere yer vereceğiz. Böylelikle onlar biraz da olsa unutacaklar. Burası aynı zamanda bir hayır çarşısı. Çeşitli kuruluşların yaptığı yardımlarla pijamadan, terliğe, ağız yarasına iyi gelecek pekmeze kadar birçok malzeme var. Bunları da hastanede yatan ihtiyacı olan kanser hastalarına ulaştırıyoruz. İhtiyacı olmasa bile hasta yatağında yatarken ona küçücük bir hediye verilmesi yüzünü güldürüyor" ifadelerini kullandı.

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