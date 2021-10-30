Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

İnsanlar için en güçlü hafıza koku duygusu. Bu gerçekten yola çıkan köklü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer, Türkiye Alzheimer Derneği ile Alzheimer hastaları ve yakınları için ‘Hatıraları Tazeler’ sosyal sorumluluk projesine başladı.

Proje hem kokularla hatıralarımızı tazelemeyi hem de Alzheimer hastalığına dikkat çekmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında, eyupsabrituncer.com web sitesinde satışa sunulan ‘Hatıralar Kolonyası’ ürünlerinden elde edilen gelir ile Türkiye Alzheimer Derneği’ne bağlı Gündüz Yaşam Evleri’ne katkı sağlanacak.

Dr. Ali Zırh: Beyin pili, sara obezite Alzheimer gibi birçok hastalığa çözüm olabilir Doç. Dr. Ali Zırh, hareket bozuklukları hastalıklarının tedavisinde kullanılan beyin pillerinin sara, ağır depresyon, Alzheimer, obezite gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılabileceğini ifade etti.

Deodorantta alzheimer ve kanser riski Alüminyum ve paraben içeren deodorantların alzheimer ve kanser riskini artırdığı belirtildi.

Alzheimerın düşmanı 'egzersiz' Alzheimer hastalığının en çarpıcı belirtilerinden biri unutkanlık... Doç. Dr. Hatice Köse Özlece Alzheimer hastalığının belirtileri ve egzersizin hastalığa karşı olumlu etkileri konusunda bilgi verdi.