Türkiye Gazetesi

31 Ekim koronavirüs güncel vaka tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Söz konusu tabloda vaka sayısındaki düşüşün devam ettiği gözlemlendi. Bu doğrultuda; maske, mesafe kurallarına uyum ve aşı uygulamalarındaki hızla, toplumsal bağışıklığa doğru ilerlemenin yolunun hızla açılacağı düşülüyor.

Koronavirüs güncel vaka tablosu.

201 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

24 saatlik verilere göre, 23 bin 948 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 201 oldu. Bir günde toplam 347 bin 362 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 26 bin 175 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,39 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,24 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 280 bin 951’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA ORANLARI

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 53 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

BAKAN KOCA: 3. DOZ İÇİN TURKOVAC DA TERCİH EDEBİLİRİZ

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaklaşık 3 milyon kişi zamanı gelen Üçüncü Doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu Koruma Kalkanı Dozu şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız 3. doz için Turkovac da tercih edebilirsiniz” açıklamasında bulundu.

Koronavirüs tedavisinde antidepresan etkisi: Ölüm riskini 3’te bir azalttı ABD’de bilim adamları tarafından yapılan çalışmada, fluvoksamin adlı bir antidepresanın koronavirüsü ağır geçiren hastalar arasında, hastaneye yatış ve ölümcül hastalık riskini üçte bir oranında azalttığını gösterdi. Genelde depresyon ve obsesif kompulsif bozukluklar için kullanılan hapın sitokin fırtınası ve kan pıhtılaşması riskini azalttığı belirtildi. Hapın düzenleyici kurumlar tarafından onaylanması halinde hastalar hem daha rahat hem de ekonomik açıdan daha ucuz bir tedavi yöntemine ulaşacak.

Bakan Koca koronaya yakalanan hastayı paylaştı: "Aşınızı vurun, benim yaşadıklarımı yaşamayın" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısı yaptırmayan ve koronavirüse yakalanan Emine İçöz’ün yoğun bakım sürecinde yaşadıklarını anlattığı bir video paylaştı. İçöz videoda 15-20 gündür çok zor nefes aldığını belirterek, "Aşınızı vurun" dedi.