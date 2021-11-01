Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

Piyasada birçok farklı amaca uygun şampuan ve saç ürünü bulunuyor. Bu ürünler arasından doğru şampuanı bulabilmeniz için öncelikle saç tipinizi bilmeniz gerek. Unutmayın yanlış seçilmiş bir şampuan saçınıza zarar verebilir.

Peki doğru şampuanı nasıl seçeceğiz?

Normal saçlar: Normal saça sahipseniz saçınızın yağ ve nem oranını dengeleyici şampuanlar işinizi görecektir. Kışınsa nemlendirici şampuanları tercih edebilirsiniz. Saçlarınızı yıkadıktan sonra 24 saat içinde yağlanma olmuyorsa tercihiniz normal saç tipine uygun şampuanlar olmalı.

Yağlı saçlar: Bazı kişiler daha fazla sebum yani doğal yağ ürettiği için saçları daha yağlıdır. Yararlı da olsa bu yağın miktarındaki artış saçı kirli gösterir. Eğer sabahtan akşama ağırlaşıp yağlı görünen bir saça sahipseniz tercihiniz sebum dengeleyici ve hacim verici bir şampuan olmalı. Bu şampuanlar aynı zamanda statik elektriği de azaltır. Aman dikkat! Kremli ürünlerden uzak durmanızda yarar var.

Kuru ve boyalı saçlar: Saçlarını boyayan insanların saçları ister istemez daha zayıftır ve nem oranı daha düşüktür. Kullanacağınız nemlendirici özelliği olan şampuanlar saçınıza nem katmanın yanı sıra yumuşatır ve parlaklık verir.

Yağlı saçların kurtarıcısı: Kuru şampuan Saçları her gün yıkamak, saç derisinin kurumasına ve saçların yıpranmasına sebep oluyor. Bu yüzden pek çok kişi saç yıkama işlemini azaltmak ya da yağlı görünümden kurtulmak için kuru şampuana başvuruyor.

Şampuanınıza şeker ekleyin! Çoğu kadın için güzel görünmenin ilk şartlarından biri saçlardır. Bundan dolayı kadınlar saçlarının görünümüne ve bakımına çok önem verirler.