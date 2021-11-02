Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Günümüzde vakit darlığı sebebiyle kahvaltının atlandığını, bunun yerine poğaça ve simitle geçiştirildiğini söyleyen Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ “Bu gıdalarda işlenme sürecinde sağlık için son derece zararlı olan trans yağlar ortaya çıkıyor. Trans yağlar, obezitenin, kalp ve damar hastalıklarının, kanserin, karaciğer yağlanmasının ve şeker hastalığının en önemli sebeplerinden biri. Beslenmenizde trans yağlardan uzak durun” açıklamasını yaptı.

Kahvaltının önemine işaret eden Prof. Dr. Üstündağ, “Bir simit veya poğaça yerine bir kâse çorba veya bir kâse yoğurt ile yumurta tüketilebilir. Yumurtanın akında yedi tane esansiyel amino asit var. Sarısının içerisindeki bir amino asit bizim günlük ihtiyacımızın yarısını karşılayacak C vitamini ve demirden oluşuyor. Dolayısıyla işlenmemiş doğal gıdalarla anneanne ve babaanne gıdalarıyla beslenmek çok önemli. Tuzuna dikkat ederek bir kâse tarhana çorbası tüketmek sağlık açısından çok faydalı olur" dedi.

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