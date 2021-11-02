Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Kore yapımı Squid Game isimli dizide sadece fiziki şiddete değil, toplumsal değerlere zarar verebilecek birçok alt metne de rastlamanın mümkün olduğunu belirten uzmanlar, yönlendirmelerin çocukların farkında dahi olmadan bilinç dışı şekilde zihinlerinde yer edebileceği uyarısında bulunuyor.

Ebeveynlerin çocukların ne seyrettiğini takip etmeleri gerektiğini söyleyen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Ömer Bayar, Squid Game’in içeriğindeki tehlikeleri şöyle sıraladı:

-Şiddetin oyunlarla bir araya getirilerek bir eğlence malzemesi olarak masumlaştırılması,

-Güçlünün zayıflara istediği gibi hükmedebileceği, güçlülerin yaptıklarının yanlarına kâr kalacağı,

-Zayıfların istenmeyeceği ve dışlanacağı, özellikle kadın-erkek ayrımcılığı üzerinden kadınların daha zayıf ve değersiz olduğu,

-Kadınların feminenliklerini kullanarak ihtiyaç duydukları korumayı ve ayrıcalığı elde edebilecekleri,

-İlişkilerin menfaat üzerine kurulduğu, bir kişinin sadece size fayda sağladığı sürece değerli olduğu,

-Bir denetim ve dış kontrol olmadığı sürece herkesin kendi istediği şekilde hareket edebileceği,

-Çoğunluk kabul ettiği sürece azınlığın isteklerinin göz ardı edilebileceği,

-İlişkide şüpheci olmak gerektiği ve sürekli en yakın ve güvendiğiniz kişinin dahi size ihanet edebileceği gerçeği ile paranoid bir zeminin desteklenmesi.

Squid Game'deki tehlike: Bu dizi şiddeti özendiriyor Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde oynanan şiddet içerikli çocuk oyunlarının ergenler üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini söyleyen klinik Psikolog Nida Biçen, anne babaları uyardı.

Güney Kore'de “Squid Game” isyanı! Güney Kore’de binlerce işçi sendikası işçi haklarının iyileştirilmesi talebin için şehirde protesto yaptı. Çeşitli kostümler giyen protestocular Squid Game karakterler gibi mücadele ettiklerini söyleyerek dizideki gibi giyindi.

Okulda Squid Game alarmı! Öğrenciler birbirlerine dayak atıyor Güney Kore yapımı dizi Squid Game, Belçika'da bulunan bir okulda krize neden oldu. İlkokul öğrencilerinin tenefüste 'kırmızı ışık, yeşil ışık' oyununu oynayarak birbirlerini tokatladıkları belirtilirken, okul yönetimi bazı öğrenciler hakkında disiplin cezası uygulayabileceklerini açıkladı.