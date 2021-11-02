Türkiye Gazetesi

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Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi ile Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneğinin ev sahipliğinde “Kapak Tamir Atölyesi 2021” çevrim içi düzenlendi. Kapak cerrahisinde mevcut uygulamalar ve gelişen teknolojinin ele alındığı toplantı, Avrupa ve Latin Amerika dâhil yaklaşık 500 kalp ve damar cerrahının katılımıyla gerçekleştirildi.

Dünyada teknolojik gelişmelere paralel olarak kalbi durdurmadan sol meme altından küçük kesi ile yapılan kapak ameliyatlarının yaygın hâle geldiğini söyleyen Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal ülkemizde de eğitimlerle bu ameliyatları artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Feci kaza! Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı hayatını kaybetti Samsun'dan doğu illerini gezmeye giden sağlıkçıların bulunduğu midibüsün kaza yapıp devrilmesi üzerine araçta bulunan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı hayatını kaybetti.

Uçakta doğum yaptıran Türk cerrah ABD basınında İstanbul'dan şikago'ya giden THY uçağında, doğum sancıları tutan kadının imdadına yolcular arasındaki Türk doktor yetişti. Faslı kadının sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına almasını sağlayan Türk doktor ABD başta olmak üzere dünya basının da manşetlerinde yer aldı.