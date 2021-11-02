Türkiye Gazetesi

Kamerun’da geçen yılın Temmuz ayında dünyaya gelen Caroline ve Richard Akwe çiftinin siyam ikizleri Elizabeth ve Mary, kalçalarından birbirine yapışık halde doğdular.

BİRÇOK YAPIŞIK YERLERİ BULUNUYORDU

Kız çocuklarının, omurgalarının bir kısmına, idrar yollarından sindirim yollarına, boşaltım ve genital sistemlerinden sinir ve damar sistemlerine kadar birçok yapışık yerleri bulunuyordu.

9 AYLIKKEN İSTANBUL’A GETİRİLDİLER

Kamerun Cumhurbaşkanlığı'nın üstelendiği tedavi süreciyle yapışık ikizler 9 aylıkken İstanbul'a getirildi. İkizler, Üsküdar Altunizade'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

HASTANEDEN TABURCU EDİLDİLER

Yedi aylık tedavi süreci içerisinde çok sıkı bir tanı, operasyon ve tedavi süreci yürütüldü. Tedavileri tamamlanan siyam ikizleri bugün hastanede taburcu edildi.

“GÖRDÜKLERİ TEDAVİDEN ÇOK MUTLUYUM”

Baba Richard Akwe, “Çok mutluyum, ayrılabildiler, omurgalarından yapışıktılar ve şükürler olsun sağlıklılar. Çocuklarımın burada gördüğü tedaviden çok mutluyum. Kamerun'da bu duruma çok rastlanıyor. Kızlarımın doktor olmasını istiyorum ve bu vakaları tedavi etmelerini istiyorum" dedi.

“ÇOK MUTLU OLDUK”

Anne Caroline Akwe ise, “İlk önce tabi ki şoktu bunu öğrendiğimde. Ama şimdi ayrıldıktan sonra çok çok mutlu olduk. Herkese şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

“EN BÜYÜK İŞ BUYDU”

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Agop Çıtak, “Bir fizik tedavi yapılacak, birleşik bir ürogenital sistem vardı, sindirim sistemi vardı, sinir sistemi vardı. Şimdi bunlar ayrıldı, bunların normal halde çalışması için bir çalışma var, bundan sonraki işler daha kolay ama en büyük iş buydu. Zordu bu çok sık karşılaşılan bir durum değil.” dedi.

“BÜYÜK BİR İŞLEM BU”

Çıtak bu tarz hastaların çok nadir olduğunu belirterek, “Çok nadir görülen bir anomali ve birleşik organlar var. Sinir sistemi, sindirim sistemi, böbrek, mesane, hepsinin ayrılması ve uzun bir ameliyat. Her bir ameliyat aslında bir sistemin ayrılması ve büyük ameliyat. 4-5 büyük ameliyat, anestezi altında yapılıyor. Ondan sonraki süreçte, ameliyat sonrası yoğun bakım süreci o yüzden çok önemliydi.” dedi

Kamerun'da katliam gibi kaza: 53 ölü, 21 yaralı Kamerun'un Dschang kasabası yakınlarında yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 53 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar Kamerun'dan döndü Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, annesinin cenazesi için gittiği ülkesi Kamerun'dan döndü.

Kamerun uyruklu kişi kendisini sakinleştirmeye çalışan polisin elini ısırdı Edirne'de caddede taşkınlık yaparken kendisini sakinleştirmeye çalışan polis memurunun elini ısıran Kamerun uyruklu kişi gözaltına alındı.