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Bakan Koca haftalık korona verilerini paylaştı
Bakan Koca haftalık korona verilerini paylaştı
02.11.2021 - 15:12 |
Son Güncelleme:
02.11.2021 - 15:15
Türkiye Gazetesi
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Sağlık Bakanı Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI GELİYOR...
Etiketler :
sağlık bakanı,koronavirüs,vaka,
808625
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/808625.aspx
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