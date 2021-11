Türkiye Gazetesi

İsrail’de yapılan bir araştırmaya göre çığır açan Covid-19 vakalarının daha düşük antikor seviyelerine sahip kişilerde meydana geldiği ortaya çıktı. Çığır açan Covid-19 vakaları, aşıları eksiksiz olmasına rağmen koronavirüse yakalanan kişiler olarak tanımlanıyor. The New England Journal of Medicine'de yayımlanan çalışma kapsamında Sheba Tıp Merkezi’nde 497 tam aşılı sağlık çalışanına ait veriler incelendi. Bilim insanları tarafından incelenen sağlık çalışanlarının hepsi Pfizer/BioNTech’in Covid-19 aşısıyla aşılandı. Sağlık çalışanları Covid-19 veya olası virüs semptomları olan biriyle bilinen bir maruziyet nedeniyle 19 Aralık 2020'den 28 Nisan 2021'e kadar çığır açan enfeksiyonlar için test edildi.

EN YAYGIN GÖRÜLEN SEMPTOM SOLUNUM TIKANIKLIĞI

Çalışmada 39 sağlık çalışanının aşılarının tam olmasına rağmen koronavirüse yakalandığı gözlemlendi. Bilim insanları hastalığa yakalananların semptomlarının hafif olduğunu ve hiçbirinin hastaneye kaldırılması gerekmediğini açıkladı. Aşı olan ama koronavirüse yakalanan çığır açan vakalarda en yaygın görülen semptomlar ise solunum tıkanıklığı, kas ağrıları(miyalji), koku veya tat kaybı olduğu belirtildi. Çoğunda ateş gelişmez iken, bazılarında uzun süreli koku kaybı, inatçı öksürük, halsizlik ve yorgunluk gibi uzun süreli Covid-19 semptomları olduğunu bildirdi.

DÜŞÜK SEVİYEDE ANTİKORA SAHİPLER

Ayrıca, çığır açan vakaları olan sağlık çalışanlarının yaş ortalamasının 42 olduğu aktarıldı. Diğer taraftan çalışmanın yazarları, çığır açan 39 vakadan 22'sinin Covid-19 teşhisinden önce antikor testi yaptırdığını söyledi. Bulgular, aşı olmasına rağmen Covid-19’a yakalananların kan dolaşımında dolaşan antikor düzeylerinin sürekli olarak daha düşük olduğunu gösterdi. Yüksek düzeyde antikora sahip olanlar ise daha fazla koruma ve daha düşük enfeksiyon oranı ile ilişkilendirildi.

ÇIĞIR AÇAN ENFEKSİYONLAR NADİR GÖRÜLÜYOR

Ancak araştırmacılar, aşı sonrası bağışıklığının azalmasının çığı açan enfeksiyonlarda bir faktör olup olmadığından emin olmadıklarına dikkat çekti. Ayrıca, çalışmanın daha bulaşıcı delta varyantının vakalarda bir artışa yol açmadan önce yapıldığını da vurguladılar. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’nden Dr. Francis Collins, “Genel olarak, bu bulgular bu aşıların son derece etkili olduğuna dair daha fazla güvence sağlıyor. Çığır açan enfeksiyonlar, meydana gelebilseler de, oldukça nadir görülür” dedi.