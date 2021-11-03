Türkiye Gazetesi

Mide krampları, kabızlık gibi problemler hassas bağırsak sendromunun göstergeleri olabilir. Dünya üzerinde her 10 kişiden birinde ise hassas bağırsak sendromu görüşdüğü tahmin ediliyor.

TEDAVİSİ YOK

Bunun bir tedavisi yok ancak diyetle kontrol altına alınabilir. Bu ise oldukça zorlu bir süreç çünkü herkesin bünyesini farklı bir yiyecek tetikleyebilir.

MALİYETİ 1100 DOLAR

Bir dizi test de gerektiren bu problemin maliyeti de yüksek. Avrupa'da yer alan altı ülkede yapılan bir çalışma hassas bağırsakların sağlık sistemine maliyeti 1100 dolara yakın. Bu miktar hasta başına düşen yıllık maliyeti oluşturuyor.

CİHAZ GELİŞTİRDİLER

İki mühendis bu soruna çözüm olabilecek bir cihaz geliştirdi ve satışa sundu. Fiyat etiketi 190 dolarla - 260 dolar arasındaki cihaz nefesten kontrol yapıyor. Mühendislerin açıklamasına göre insan vücudu normal şartlarda hidrojen üretmiyor. Eğer sindirim esnasında bir problem yaşanırsa ortaya hidrojen gazı çıkıyor.

HİDROJEN SEVİYESİNİ ÖLÇÜYOR

Tıpkı alkolmetre gibi çalışan cihaz da üflediğiniz zaman size nefesinizdeki hidrojen seviyesini söylüyor. Böylece yediğiniz öğünde size dokunan bir şey var mı sorusunun cevabı ortaya çıkıyor.

25 BİNDEN FAZLA SATIŞ YAPTI

Hassas bağırsak sendromunun idaresi için geliştirilen başka cihazlar da bulunuyor. Yapılan bir araştırmaya göre 2020 yılında 2 milyar dolar büyüklüğündeki piyasanın 2028'de 4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

FoodMarble adındaki cihazın şimdiye kadar 25 binden fazla satış yaptığı öne sürüldü.

Sağlıklı görünen saçlar için doğru şampuan şart Her kadın canlı ve dolgun kısacası sağlıklı saçlara sahip olmak ister. Ancak çok az kişi şampuan seçerken saçının özelliklerini göz önünde bulunduruyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacağını duyurdu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, 14 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşımın süresi uzatıldı Koronavirüs salgını döneminde sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkında süre yıl sonuna kadar uzatıldı. Sağlık çalışanları Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden de ücretsiz yararlanabilecek.