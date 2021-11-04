Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilen ve Türk dünyasının farklı coğrafyalarında yaşayan 7 bin 66 gencin katıldığı “Türk Dünyası Üniversite Gençliğinin Gözünden Aile ve Evlilik” araştırması, üniversite gençliğinin evliliğin mutluluk getireceğini düşündüğünü gösterdi. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Rusya Federasyonu Başkurdistan Cumhuriyeti’nde yaşayan gençler arasındaki araştırmaya katılanların yarısından fazlası salgın gibi krizlerin evlilik kararını olumlu etkilediğini söyledi.

EVLİLİK MUTLU BİR BERABERLİKTİR

Evliliğin gençler için ne ifade ettiği sorusuna gençlerin yüzde 58,6’sı “Mutlu Bir Beraberlik” cevabını verdi. Türk gençlerinin yüzde 51,9’u evliliğin mutluluk getireceğini düşündüğünü söyledi.

GENÇLER “AŞK EVLİLİĞİ” İSTİYOR

“Aşk evliliği mi, mantık evliliği mi tercih edersiniz?” şeklindeki soruya yüzde 67,1 oranında genç, aşk evliliği cevabını verirken; mantık evliliği istediğini belirtenlerin oranı yüzde 20,5 oldu. Hiç evlenmek istemediğini bildirenlerin oranı ise yüzde 12,4 olarak belirlendi.

EVLİLİK GENÇLERİ KORKUTMUYOR

“Evlilik sizi korkutuyor mu?” sorusuna gençlerin yüzde 54,6’sı “hayır” cevabı verdi. İdeal evlenme yaşının ise 24-26 aralığında olduğu saptandı. Katılımcıların yarısından fazlası evlenmeden birlikte yaşamaya sıcak bakmadığını bildirdi. Kadınların yüzde 91,6’ı evleneceği erkeğin yaşının kendisinden büyük olması gerektiğini söyledi. Eğitim düzeyi ile ilgili olarak da denk olmayı tercih ettiklerini bildirdiler. Maddi durum farkının ise önemli olmadığını ifade ettiler.

İnternette tanışıp evlenenlerin evlilikleri uzun sürmüyor İngiltere’de Evlilik Vakfı (Marriage Foundation) tarafından yapılan araştırma internette tanışarak yapılan evliliklerin çok sağlıklı olmadığını ortaya koydu.

Yargıtay'dan emsal karar: Mantık evliliğine tazminat cezası Yargıtay, para için kendisinden 47 yaş büyük erkekle ‘mantık evliliği’ yapan kadının, kocasına 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.