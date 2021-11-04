Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Kış aylarının vazgeçilmezi bitki çaylarını tüketirken mutlaka uzman görüşü alınması gerektiğini söyleyen Diyetisyen Özden Örkcü özellikle hamilelerin bitki çayı konusunda daha hassas davranması gerehamilktiğini hatırlattı.

Diyetisyen Örkcü, “Bitki çayları, rahim kasılmalarına bağlı düşük tehlikesine kadar ciddi problemler doğurabilir. Böbrek hastaları da bitki çaylarının diüretik etkilerinden dolayı risk altında olabilirler. Mutlaka uzmana danışmak ve günlük güvenilir doz aşımını geçmemek gerekiyor” dedi.

Bitki çayındaki tehlikeye dikkat! Bitki çaylarındaki tehlikeye dikkat çeken uzmanı eczacı Eda Sönmez Gürer, "Doğru şekilde kullanılmayan bitkiler, tiroit, nörolojik, otizm ve kısırlık gibi ciddi hastalıklara hatta ölümlere yol açabilir" dedi.

'Gebelikte bitki çaylarını alışkanlık haline getirmeyin' Gebelikte sıvı tüketimine karşı uyaran Op. Dr. Zeynep Kocayurt, "Günlük kafein tüketimi 200 mg.’ı geçmemeli. Bu miktar yaklaşık 2-4 bardak çay veya 2 fincan kahve veya 250 gr. çikolatada bulunur. Kola ve diğer asitli içecekler tüketilmemeli. Nane, limon ıhlamur, yeşil çay gibi güvenli olanlar 1 fincan tüketilebilir. Karışık içerikli bitki çayları ise tüketilmemeli." dedi.