Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Türkiye’deki her 10 çocuktan biri ya da ikisinin astım hastası olduğunu ancak bu konuda yeterli bilinç olmadığı için teşhisin atlandığını ifade eden Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Koray Harmancı, ailelerin çocuklarda astım belirtilerini yanlış bildiğini söyledi.

Prof. Dr. Harmancı “Anne-babalar, nefes darlığı, nefes alamama, yoğun bakımda yatma, yürümede zorlanma gibi bir takım belirtiler bekliyor. Oysa, çocuğunuz oynayabilir, zıplayabilir, gülebilir, sabah okula gidebilir ama akşam eve geldiğinde öksürüyorsa, balgam atıp çıkaramıyor gibiyse, hatta yazları da genellikle iyiyse, lütfen 'bu astım olabilir' deyin. Kışın özellikle nezleyle karıştırıldığı için gerekli tedaviye geç başlanıyor” dedi.

Çocuklarda astım vakaları artabilir Haftalardır ülkemizi kasıp kavuran yangın ve sel gibi afetlerin astım hastaları için büyük bir risk oluşturduğu bildirildi.

Aşırı dezenfektan kullanmak astımı kötüleştirebilir Türk Toraks Derneği Dünya Astım Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada astım hastalarını dezenfektan kullanımı konusunda uyardı.