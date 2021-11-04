Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

New York Mount Sinai Hastanesi uzmanları tarafından hastaneye yatan ve ayaktan tedavi gören Covid-19 hastaları üzerinde yapılan bir çalışma, koronavirüs enfeksiyonu sonucu hastaneye yatmak zorunda kalan hastalarda hafıza problemlerinin ayaktan tedavi gören gruba göre 3 kat daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Ayaktan tedavi gören hastaların büyük bir bölümü geçmişte yaşanan bazı olayları ya da kişileri hatırlamakta güçlük çekse de kısa bir sürede hatırlıyordu. Hastaneye yatanlar hatıraları ve kişileri hatırlamakta daha zorlanıyor bazen de hiç hatırlayamıyordu.

Depresyon hafızayı bozuyor San Francisco'daki California Üniversitesinden araştırmacılar, erken yetişkinlik döneminde depresyonu olan kişilerin daha sonraki hayatlarında demans geliştirme riskinin yüksek olduğunu ispatladı.