Japonya'da koronavirüsün varyantlarına yönelik yapılan araştırmadan endişelendiren sonuçlar çıktı. Söz konusu araştırmaya göre, Türkiye'de de görülen Mu varyantı, antikorlara karşı 9 kat daha etkili. Aşı yaptıran bireyler için de ciddi tehlike arz edebilecek bu varyantın, 40'ın üzerinde ülkede görüldü.

BİONTECH AŞISI MERCEK ALTINA ALINDI

Japonya'da uzmanların yaptığı araştırma, Covid-19'un Mu varyantının aşılama yoluyla elde edilen koruyucu antikorlara karşı yüksek direnç gösterdiğini ortaya koydu. Tokyo Üniversitesi Tıp Bilimleri Enstitüsü'nden Doçent Kei Sato liderliğindeki grup, Mu varyantının özelliklerine sahip yapay bir virüs üreterek virüsün Pfizer-BioNTech aşısı yoluyla üretilen antikorlara duyarlılığını mercek altına aldı. Tıp dergisi The New England Journal of Medicine'de yayınlanan çalışmanın sonucuna göre, Mu varyantının antikorlara karşı normal virüsten 9.1 kat daha dirençli olduğu tespit edildi. Farklı varyantların aşı etkinliğine olan etkisini tespit etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan uzmanlar, yeni mutasyonlar hakkındaki verilerin uluslararası bilim camiası arasında paylaşılmasının da önemli olduğunun altını çizdi.

40'IN ÜZERİNDE ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Daha bulaşıcı olduğu düşünülen Mu varyantı geçtiğimiz Eylül'de Dünya Sağlık Örgütü'nün izleme listesine eklenmiş, B.1.621 olarak da bilinen mutasyonun aşılara karşı daha dirençli olduğu şüphesi dünya kamuoyunda endişeye neden olmuştu. Mu varyantının 40 üzerindeki ülkede görüldüğü kamuoyuna yansımıştı.

Mu varyantı ne kadar tehlikeli? Ocak ayında Kolombiya’da ortaya çıktıktan sonra Amerika, İngiltere ve Avrupa’ya yayılan Mu mutantının bulaşıcılığı ve aşılar karşısındaki direnci, Dünya Sağlık Örgütü tarafından takip ediliyor. Türkiye’de de 2 vaka görüldü.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan Mu varyantı açıklaması! Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Mu varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İlhan, “Pandemi devam ettikçe belki Mu-1, Mu-2 gibi varyantların da çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü virüs sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor. Yaşam mücadelesi veriyor. Oysa insanlar aşı oldukça virüsün artık üreyebilecek bir yer bulamaması ile pandemiden kurtulacağımızı bilmek gerekiyor. Sözün özü aşılı sayısı ne kadar artarsa varyant sayısının da o kadar azalacağını söylemek mümkün” dedi.

Bakan Koca'dan Mu varyantı açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Mu varyantına ilişkin, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı Mu ile ilgili. Dolayısıyla ağırlıklı Delta ve Delta Plus şeklinde ve yüzde 90'ı geçen oranda söz konusu. Giderek aşılama oranının da artışıyla, biz şu an bildiğiniz gibi toplamda aşılanma 62 milyondan 40 milyona doğru gitmiş oldu iki doz aşının yapıldığı. Dolayısıyla giderek bu sayının artışıyla ben giderek vakaların aşağı doğru düşeceğini düşünüyorum“ dedi.