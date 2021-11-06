Türkiye Gazetesi

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2015 yılında kas ağrıları sebebiyle doktora götürülen Azat Tulessov’un her iki böbreğinde çok sayıda taş tespit edildi. Böbrek taşlarının sebebinin karaciğerde bir enzim yetmezliği yüzünden başta böbreklerde, kemiklerde, kalpte olmak üzere vücutta oksalat kristalleri birikmesi olduğu ortaya çıktı.

AMELİYAT İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ

Genellikle çocukluk veya genç yaş grubunda görülen ve Oksalozis adı verilen bu hastalık hangi organı tutarsa o organın işlevini kaybetmesine sebep oluyor. Azat’a Kazakistan’da ilaç tedavisi verildi. Ancak hastalık hızla ilerleyince böbrekleri iflas etti ve diyalize girmeye başladı. Tek kurtuluş çaresi hem karaciğer hem de böbrek ameliyatının yapılacağı çifte organ nakliydi. Ülkesinde bu ameliyatı yapacak yeterli imkân olmayınca Türkiye’ye geldi.

ÇOK NADİR YAPILAN BİR AMELİYAT

Kan ve doku grubu tutan tek kişi 47 yaşındaki annesi Gulnar Kosbatyrova’ydı. Ancak annesinin karaciğer dokusu yeterli değildi. Annesinin sağ karaciğer lobu alındığında kalan parça anneye yetmiyordu. Sol lob alınsa Azat’ın ihtiyacını karşılayamıyordu. Karaciğer nakli yapılamadığı için böbrek de nakledilemiyordu. Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, aileye çok nadir yapılan bir ameliyat teklif etti. Apolt adı verilen yöntemde hastanın kendi karaciğeri korundu. Annesinden sadece oksalozis hastalığını ortadan kaldırması için enzim ihtiyacını gören bir parça nakledildi. Aynı anda annesinden sol böbreği de alınarak Azat’a takıldı.

Bu hastalıkta son aşamada hastalara tek başına böbrek nakli yapılmasının problemi çözmediğini söyleyen Prof. Dr. Dinçkan “Bu nedenle mecburen karaciğer ve böbrek naklini birlikte yapmanız gerekir. Bu ameliyatlar genellikle kadavradan yapılır. Canlı vericiden olması da ameliyatı nadir hâle getirdi” dedi.

5G ile ilk online ameliyat gerçekleştirildi Üroloji uzmanı Prof. Dr. Lütfi Tunç ve ekibi Ankara Acıbadem Hastanesindeki operasyonda 5G bağlantılı akıllı gözlük kullanarak online prostat ameliyatı gerçekleştirdi.

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