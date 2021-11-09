Türkiye Gazetesi

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Covid-19 teşhisi konulduktan sonra görme yeteneğinde problem yaşayan hasta sayısının hızla arttığını, bu konuda bir bilimsel çalışma yürüttüklerini ifade eden Prof. Dr. Şener “Covid-19 PCR testi negatifleşmiş, izolasyon süresi bitmiş hasta grubunda görme ile ilgili bir sıkıntısı olmayan kişilerde görme siniri iletim hızına baktık. Bunların yüzde 30 azalmış olduğunu gördük.



Covid 19 sonrası görme sinirleri yüzde 30 zayıflıyor

Klinik olarak baktığımızda hastalar, Covid-19 olmadan önceki kadar keskin görmediklerini söyledi. Bu görme kaybı, ya göz sinirini besleyen damarlarda pıhtı oluşmasından ya da virüsün tek başına göz sinirini tutmasından kaynaklanıyor. Problemin virüsün göz sinirlerini tutmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Hastalarımız erken dönemde bu sağlık problemini fark etmiyor” dedi.

Covid-19 hapına ilk onay İngiltere'den geldi İngiltere’nin ilaç düzenleyicisi (MHRA), ABD'li ilaç şirketi Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından geliştirilen COVİD-19 hapının onayladığını açıklayarak koronavirüs hapını onaylayan ilk ülke oldu.

Dişinde iltihap olanlar Covid-19’u daha ağır geçiriyor Ağız Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Kerem Turgut Atasoy, enfeksiyonlu diş ve dişeti ve Covid-19 hastalığı arasında etkisine yönelik bilgi verdi. Atasoy, son yapılan çalışmalarla diş ve dişeti iltihapları olan hastaların, Covid-19'u daha ağır geçirdiğini gösterdiğini söyledi.