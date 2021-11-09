Türkiye Gazetesi

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Norveç'teki Bergen Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir çalışma, temizlik maddelerine ve dezenfektanlara maruz kalan annelerin astımlı çocuk sahibi olma ihtimalinin yüzde 70 daha fazla olduğunu gösterdi. Üç binden fazla anne ve çocuk üzerinde yapılan çalışma temizlik maddelerinin yumurtaları doğrudan etkilediğini ve bu maddeleri kullanmayı bıraktıktan sonra oluşan hamileliklerden doğan çocukların da astım riski altında olduğunu ortaya koydu.



Temizlik malzemeleri yumurtaları doğrudan etkilediği için astım hastası çocuk sahibi olma ihtimalini artırıyor

Önceki araştırmalar, astımla bağlantısı sebebiyle bebeklerin bulaşık sabunu, bulaşık makinesi deterjanı, yüzey temizleyiciler, cam temizleyicileri ve çamaşır sabunu gibi temizlik ürünlerine maruz kalmasına karşı uyarıda bulunmuştu.

Çocuklarda öksürüğü hafife almayın: Astım nezleyle karışabilir Aileleri astım belirtileri konusunda uyaran Prof. Dr. Koray Harmancı, astımın nezleyle karıştırıabileceğini belirterek özellikle akşam öksürüklerine dikkat çekti.

Çocuklarda astım vakaları artabilir Haftalardır ülkemizi kasıp kavuran yangın ve sel gibi afetlerin astım hastaları için büyük bir risk oluşturduğu bildirildi.

Aşırı dezenfektan kullanmak astımı kötüleştirebilir Türk Toraks Derneği Dünya Astım Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada astım hastalarını dezenfektan kullanımı konusunda uyardı.