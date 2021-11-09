Türkiye Gazetesi

Los Angeles’ta müzisyen Alexander Cardinale (41) ve Daphna (43) çiftinin, Eylül 2019’da tüp bebek tedavisiyle bir kız çocukları dünyaya geldi. Çocuğun ne anneye ne de babaya benzememesi üzerine çift, DNA testi yaptırdı ve çocuğun biyolojik olarak kendilerine ait olmadığını öğrendi. Büyük bir şok geçiren çift, soluğu tüp bebek tedavisini yapan California Üreme Sağlığı Merkezi’nde aldı.



4 AYLIKKEN BEBEKLERİ DEĞİŞTİRDİLER

Klinik, yapılan inceleme sonucu embriyoların karıştığını kabul etti. Daphna’nın rahmine çocuk sahibi olmak isteyen başka bir çiftin embriyosu yerleştirilirken bu ailenin embriyosu da o çifte yerleştirilmiş. Aylarca yeni çifte ulaşmak için uğraşan Cardinale çifti, sonunda 4 aylıkken bebekleri değiş tokuş yaptı ve biyolojik kızlarına kavuştu. Aile, tüp bebek tedavisini uygulayan kliniğe, tıbbi uygulama hatası, ihmal ve dolandırıcılık suçlamalarıyla dava açtı. Haftalık magazin dergisi People’a konuşan Daphna, yaşadıkları travmanın etkisini halen tam olarak üzerlerinden atamadıklarını ifade etti.

Tüp bebek tedavisinde COVID-19 aşısı Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Özkan Özdamar, “Tüp bebek tedavisi planlayan çiftlerin aşıyı yaptırmaları zorunlu olmamakla birlikte eğer aşılamaya dair tüm şartları uygunsa ve sağlık koşulları elveriyorsa tedavi öncesi aşının tüm dozlarını tamamlamalarını ve tüp bebek sürecine aşı sonrası başlamalarını önerebiliriz” dedi.

4 yıl sonra tüp bebekle çocuk sahibi olan çiftin çocuğu SMA tip 1 hastalığına yakalandı Muş’ta 4 yıl boyunca çocukları olmayan ve tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olabilen Şüheda ve Vahap Kaya çifti, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastalığına yakalanan bebekleri Aren’in bir an önce sağlığına kavuşması için yardım bekliyor.