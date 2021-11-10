Türkiye Gazetesi

Önder Çelik | İSTANBUL

Philips Türkiye’nin IPSOS iş birliği ile bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği ‘Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması’nın sonuçlarına göre 2019’da sağlık durumundan memnun olanların oranı yüzde 89 iken bu oran 2021’de yüzde 79’a geriledi. Her 10 kişiden 8’i (yüzde 77) pandemi dönemi ile sağlık konusunda kaygılı hissetmeye başladı. Ankete katılanların yüzde 89’u kendisinin ve ailesinin sağlığına daha fazla dikkat ettiğini açıkladı. Araştırmaya katılanların yüzde 60’ı salgın döneminde kilo aldığını dile getiriyor. 2019’da kilosundan memnun olanların oranı yüzde 83 iken 2021’de bu oran yüzde 45’e geriledi.

UZAKTAN MUAYENE ARTTI

Her üç kişiden biri, pandemi döneminde evde şahsi bakım alışkanlıklarının arttığını dile getirirken rutin sağlık kontrolleri aksadı. Doktor ve hastaneye başvuranların oranı yüzde 55’ten yüzde 43’e geriledi. Kalp sağlığı konusunda düzenli olarak kontrole gidenlerin sayısında 2019’a göre göre iki kat artış görüldü. Pandeminin yıldızı ise dijital sağlık teknolojileri oldu. Basit hastalıklarda doktoruyla uzaktan iletişime geçerek muayene olmak isteyenlerin sayısında pandemi dönemiyle birlikte artış yaşandı.



Yapılan araştırmada, pandemi döneminde 10 kişiden 6'sı kilo aldığını söyledi

2019’da yüzde 38 olan rakam bu yıl yüzde 61’e çıktı. Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak, pandeminin toplumun sağlık algısını ciddi bir şekilde değiştirdiğini belirterek “Covid-19 ile birlikte sağlık sektöründe dijitalleşme süreci hızlandı. Philips olarak dijital sağlık teknolojileri alanında bu değişime öncülük eden firmalardan biriyiz” dedi. Philips Kişisel Sağlık Türkiye Ülke Müdürü Sibel Yıldız ise Covid-19 ile kamuoyunun sağlıklı hayat ve tedbir alma konusunda farkındalığın arttığını, insanların kendi sağlıklarının kontrolünü ele aldıklarını söyledi.

Pandemi döneminde çocuklarda otizm arttı Pandemi döneminin en çok çocukları etkilediğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Karadeniz “Pandemi döneminde otizm spektrum bozukluklarının sayısı önemli ölçüde artmaya başladı. Buz dağının görünen kısmı yaşlı, kronik hastalarımız gibi gözükse de buz dağının görünmeyen kısmında çocuklarımız. Etkilerini yıllar boyu göreceğiz” dedi.

Pandemi döneminde kendimizi oyuna verdik Dijital Dönüşüm Ofisi oyun bağımlılığının fotoğrafını çekti. 8 maddede bağımlılık testi hazırladı.