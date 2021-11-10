Türkiye Gazetesi

ABD'de Kovid-19 aşısı üreticisi Pfizer-BioNTech, aşının 3. doz güçlendirici dozunun tüm 18 yaşın üstündekilere uygunluğu konusunda Gıda ve ilaç Dairesinden (FDA) onay istedi.

Firma, 3. doz aşı kampanyasını daha da genişletme zamanının geldiğini belirtmek amacıyla 10 bin kişi üzerinde yapılan çalışmasının ilk sonuçlarını FDA ile paylaştı.





ABD'de Kovid-19 aşısı üreticisi Pfizer-BioNTech, aşının 3. doz güçlendirici dozunun tüm 18 yaşın üstündekilere uygunluğu konusunda Gıda ve ilaç Dairesinden (FDA) onay istedi.

Çalışmada, güçlendirici dozun Kovid-19 enfeksiyonuna karşı korumayı tekrar yüzde 96'ya çıkarabileceği sonucuna varılırken, yan etkilerin "ilk 2 dozda görülenlere benzer" olduğu belirtildi.

Yaşlı Amerikalılar ve virüse karşı savunmasız diğer gruplar, eylülden bu yana Pfizer-BioNTech aşısının 3. dozuna erişebiliyor.

Biden yönetimi, başlangıçta tüm yetişkinler için güçlendiriciler öngörmüş ancak eylülde FDA'nın bilimsel danışmanlarının itirazı sonucu uygulama ertelenmişti.

FDA'nın tüm yetişkinler için Pfizer-BioNTech güçlendiricilerine yetki vermesi durumunda, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin, bunların nasıl kullanılacağına ilişkin önerilerde bulunması bekleniyor.

BioNTech'in üçüncü dozunun etkinlik oranı belli oldu Yeni tip koronavirüs salgınına karşı Pfizer/BioNTech ortaklığında geliştirilen aşının etkinlik oranı yüzde 95,6 olarak açıklandı. Yaş, cinsiyet, ırk ve sağlık durumundan bağımsız olarak yapılan çalışmaların 10 binin üzerinde kişiyle yürütüldüğü belirtildi.

BioNTech aşısında üçüncü doz deneyi! Yüzde 95,6 oranında etkili Pfizer-BioNTech, güçlendirici üçüncü doz aşılarla ilgili yapılan denemelerin ön sonuçları açıklandı. Şirketler tarafından yapılan denemelerde, Türkiye’de de uygulanan Pfizer-BioNTech güçlendirici üçüncü doz aşısının koronavirüse karşı yüzde 95,6 oranında etkili olduğu açıklandı. . BioNTech CEO’su Uğur Şahin, daha önce açıklanan kanıtlara eklenen yeni verilerin, güçlendirici dozun geniş bir insan popülasyonuna kornavirüsten ve varyantlarından korumaya yardımcı olabileceğini belirtti.

ABD üçüncü dozda 'Moderna' dedi ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının üçüncü dozuna acil kullanım izni verilmesini önerdi.