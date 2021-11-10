Türkiye Gazetesi

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) Sağlık Departmanı tarafından hazırlanan raporda aşılanmamış kişilerin yoğun bakım ünitelerine girme ve Covid-19’dan ölme olasılığının 16 kat daha fazla olduğu açıklanarak koronavirüse karşı aşılanmanın önemi bir kez daha kanıtlandı.

ÖLEN KİŞİLERDEN SADECE 11’İ TAM AŞILI

Yayınlanan raporda Avustralya’da Delta varyantı salgının başladığı Haziran ayından Ekim ayına kadar ölen 412 kişiden sadece yüzde 11’inin tam aşılandığı belirtilirken aşılı ölümlerin yaş ortalaması ise 82’ydi. Yoğun bakımda ise yaklaşık yüzde 3’ü tam olarak aşılıyken 16 Haziran ile 7 Ekim arasında tespit edilen 61 bin 800 vakanın yüzde 63'ünden fazlasının aşısız olduğu görüldü.

AŞILANMAMIŞ GENÇLERİN HASTANEYE YATMAYA ORANI DAHA YÜKSEK

Yeni Güney Galler Sağlık Departmanı’nın baş sorumlusu Kerry Chant, "İki doz aşı olan gençler arasında daha düşük enfeksiyon oranları görüldü ve neredeyse hiç ciddi hastalık yaşanmadı. Bu yaş grubunda aşılanmamış olanlar Covid-19’a yakalanma ve hastaneye yatmaya ihtiyaç duyma konusunda daha büyük risk altındaydı” diye konuştu.

AŞILANMAMIŞ KİŞİLERİN ÖLÜM ORANI 16 KAT DAHA FAZLA

Raporun bulguları, ayrıca Eylül ayında aşılanmamış kişilerin Covid-19’dan ölme olasılığının tam aşılı olanlara göre 16 kat daha fazla olduğunu söyleyen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) alınan verilerle örtüştü. Diğer taraftan Avustralya, Haziran ayında başlayan ve son derece bulaşıcı Delta varyantının patlak vermesi nedeniyle Sidney, Melbourne ve ulusal başkenti Canberra'da aylarca kapattı.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 87’Sİ DELTA VARYANTINDAN KAYNAKLANIYOR

Virüsün vurduğu şehirler, yüzde 70 ve yüzde 80 aşılama hedeflerini geçtikten sonra zorlu kısıtlamalar ülkede henüz gevşetilmeye başlandı. Avustralya'nın toplam bin 841 ölümünün yarısından fazlası ve toplam 183 bin enfeksiyonunun yaklaşık yüzde 87'si Delta varyantından kaynaklanıyor. Bununla birlikte, Temmuz ayından bu yana aşılardaki artış nedeniyle ölüm oranı ülkede geçen yıla göre daha düşük.

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