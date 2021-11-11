Türkiye Gazetesi

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve Astım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Enis Şekerel, son yirmi yılda besin alerjisi ve kuru yemiş alerjilerinin görülme sıklığının iki kat arttığını söyledi.

Bunun en önemli sebeplerinden birinin sezaryen doğumlar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şekerel “Araştırmalar, besin alerjisi gelişiminde ailesel özellikler yanında sezaryen doğumların, bebek beslenmesinde anne sütü kullanımı azalmasının, aşırı hijyenik yaşama çabasının, fazla antibiyotik kullanılmasının, batı tipi yaşam biçiminin tercih edilmesin ve bebeklerde ek beslenmenin geciktirilmesinin artışa yol açtığını gösterdi. En çok alerji yapan kuru yemiş ise fındık” dedi.

Alerji 10 yılda 2 kat arttı Uzmanlar, küçük çocuklarda görülen huzursuzluk, sebebi bilinmeyen ağlama, yutma güçlüğü ve iştahsızlığın sebebinin besin alerjisine bağlı olabileceğini hatırlatarak hayatı tehdit eden alerjilere karşı anne babaların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Arı alerjisi ölüme sebep olabilir Alerjik kişilerde arı ısırığından dakikalar sonra gelişen öksürük, hırıltı, nefes darlığı, boğaz sıkışması ve tansiyonda düşme, nabızda hızlanma hayatı tehdit ediyor. Birden fazla arı tarafından ısırılmak riski artırıyor.