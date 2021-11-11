Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Exeter Üniversitesinin uyku ve kardiyovasküler hastalıklara ilişkin yaptığı bir çalışmada, yaş ortalaması 61 olan 88 bin 26 kişi incelendi.

Avrupa Kardiyoloji Derneğinin (ESC) “European Heart Journal” dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, yaklaşık altı senelik bir takip süresi boyunca 3 bin 172 katılımcıda kalp ve damar hastalığı gelişti.

Gece yarısı veya daha sonrasında uyuyanlarda kalp hastalığına yakalanma riskinin yüzde 25 daha yüksekti. 22.00 ile 23.00 arasında uykuya geçenlerde ise bu riskin “en düşük” olduğu tespit edildi.

Erken ya da geç yatmanın vücudun ritmini bozduğu ortaya çıktı.

Araştırma: Uykusuzluk yürüyüşü olumsuz etkileyebilir Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, uykusuzluğun yürüyüşü olumsuz etkileyebileceği ortaya çıktı.

Uyku düzeni için bunlara dikkat: Bebekler rutini sever Bebeklerin uykuya olan ihtiyacının büyüme dönemlerine göre değiştiğini belirten uzmanlar, bebeklikten itibaren belirli bir rutin oluşturulmasını öneriyor.