Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Ergenlik döneminde gençlerin diğer zararlı alışkanlıklar gibi alkole de yöneldiklerini söyleyen uzman klinik psikolog Simge Alevsaçanlar Cücü, çalışmaların alkolün gelişmekte olan beyni olumsuz etkilediğini gösterdiğini belirtti.

Cücü, “Özellikle beyin gelişiminin devam ettiği ergenlik döneminde alkol kullanımı, beyinde hacim kaybına yol açıyor. Beyin hücreleri yeteri kadar gelişemiyor. Bağlantılarda problemler ortaya çıkıyor ve daha sonraki yıllarda da beyin, fonksiyonunu yeterince gerçekleştiremiyor” uyarısında bulundu.

Alkole yönelim gösteren ya da alkolü merak ettiğini söyleyen gence mutlaka zararlı etkilerinin anlatılması gerektiğini belirten uzmanlar, anne ve babanın da çocuğa model olması gerektiğini vurguladı.

Kendi alkol testini kendi yaptı! ‘Alkollüyüm o zaman’ diyerek herkesi şaşırttı Aksaray’da akıl almaz olay. Uçurumdan sulama kanalına düşen ve burnu bile kanamadan kurtaran alkollü sürücü, ekiplerin alkol kontrolüne itiraz etti. İtiraz eden alkollü sürücü "Kazada ölmediğime pişmanım" dedi. Ekipler olayı şaşkınlıkla karşılarken alkollü sürücü testi kendi yapmak istedi. Sürücü kendi yaptığı testte 1.69 promil alkollü çıkınca polis ekiplerine bakıp, "Ben alkollüyüm o zaman" dedi.

Alkolü bırakan adamın midesinden çıkanlar pes dedirtti Litvanya'da mide ağrısıyla hastaneye başvuran bir adamın midesinden çok sayıda metal nesne çıkarıldı. Adamın kısa bir süre önce alkolü bıraktığı, sonrasında da metal nesneleri yemeye bağladığı öğrenildi.