Türkiye Gazetesi

İngiltere'de bilim adamları tarafından koronavirüse yönelik gerçekleştirilen yeni keşif, hastalığın tanısına dair bir gizemin daha çözülmesini sağladı. Kimi insanlarda daha önce geçirilen grip ve soğuk algınlığı enfeksiyonunun çapraz bağışıklık oluşturduğu ve korumanın T hücerleri aracılığıyla uzun süre devam ettiği ortaya çıktı. Bu durumun da hücrelede koronavirüsü erken aşamada durdurarak “abortif enfeksiyon” adı verilen durumu ortaya çıkardığı öğrenildi. Böylelikle, söz konusu durumu yaşayan bireylerin Covid-19 temaslısı olup, belirtileri gösterdiği halde test sonuçlarının negatif çıkabileceği gözlemlendi.

VİRÜSTE ABORTİF ENFEKSİYON ETKİSİ

London College Üniversitesi’nden bilim adamları, hane halkı Covid-19’a yakalanmasına rağmen negatif test edilen insanların durumuna ilişkin yeni bir çalışma yaptı. Araştırmacılar, insanların bir kısmında virüs vücutlarına girmesine rağmen bağışıklık sistemi tarafından erken aşamada temizlendiğini ortaya çıkardı. Buna göre T hücreleri olarak adlandırılan bağışıklık sistemi savunması, virüse hemen müdahale ederek “abortif enfeksiyon” adı verilen durumu gerçekleştiriyor. Abortif enfeksiyon yaşandığında, Covid-19’a yol açan corona virüs çoğalamıyor ve ardından kayboluyor.

ARAŞTIRMA YENİ NESİL AŞILARIN ÖNÜNÜ AÇABİLECEK

Bilim adamları, İngiltere'nin başkenti Londra’da pandeminin ilk dalgası sırasında izlenen sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 15'inin bu açıklamaya uyduğunu belirtti. Ayrıca yeni keşfin, çok daha uzun süreli bağışıklık üretebilecek T-hücre yanıtını hedefleyen yeni nesil aşıların önünü açabileceği aktarıldı.

Çalışmanın baş yazarı Leo Swadling, "Herkesin etrafında, iş yerinde ya da ailesinde Covid-19’a maruz kalmasına rağmen, enfeksiyona yakalanmayan kişiler var. Bilmediğimiz şey bu kişilerin virüsü gerçekten tamamen yok eden bağışıklık sistemlerine sahip olduklarıydı”dedi.

T HÜCRESİ GİZEMİ

Nature dergisinde yayımlanan çalışma, İngiltere’deki 750'yi aşkın sağlık çalışanlarını pandeminin ilk dalgası sırasında enfeksiyon belirtileri ve bağışıklık tepkileri açısından yoğun bir şekilde izledi. Yüksek maruz kalma riskine rağmen 58 katılımcı hiçbir noktada Covid-19 için pozitif test yapmadı. Ancak bu kişilerden alınan kan örnekleri, pandemi yayılmadan önce alınan örneklere ve virüse hiç maruz kalmamış kişilere kıyasla Covid-19'a tepki gösteren T hücrelerinde artış olduğunu gösterdi. Ayrıca viral enfeksiyonun başka bir kan belirtecinde de artışlar vardı.

Araştırma, bir grup insanda, soğuk algınlığına neden olan ve onları Covid-19'dan koruyan diğer mevsimsel corona virüslerden önceki enfeksiyonlardan hafıza T-hücrelerine sahip olduğunu gösteriyor.

Bu bağışıklık hücreleri, mevsimsel corona virüslerle paylaşılan bir Covid-19 bölgesi olan replikasyon makinelerindeki proteinleri “kokluyor” ve bazı insanlarda bu yanıt, enfeksiyonun en erken aşamada temizlenmesi için yeterince hızlı ve güçlü bir şekilde gerçekleşiyor.

Swadling, "Bu önceden var olan T hücreleri, Covid-19’ui tanımaya hazırdır" dedi.

Diğer taraftan çalışma, Covid-19'a maruz kaldıktan sonra enfeksiyondan tamamen kaçmaktan ciddi hastalığa kadar bilinen olasılıkların açıklanmasına katkıda bulunuyor.

BAĞIŞIKLIK YILLARCA SÜREBİLİYOR

Bilim insanları, bulgularının önemli olduğunu, çünkü bağışıklık sisteminin T-hücresi tepkisinin, antikorlarla karşılaştırıldığında, aylar yerine yıllarca daha uzun süreli bağışıklık sağladığını açıkladı.

Ancak, neredeyse tüm mevcut Covid-19 aşıları, corona virüsün hücrelere girmesine yardımcı olan başak proteinine karşı antikor üretmeye odaklanıyor. Bu nötralize edici antikorlar, ciddi hastalıklara karşı mükemmel koruma sağlıyor. Bununla birlikte, bağışıklık zamanla azalıyor.

"FARKLI BİR AŞI TÜRÜNÜN TASARIMINDA KRİTİK OLABİLİR"

Buna karşılık, T hücresi tepkisi o kadar hızlı düşme eğilimi göstermiyor ve hedeflediği iç replikasyon mekanizması corona virüslere karşı yüksek oranda korunuyor. Yani bu bölgeyi hedef alan bir aşı muhtemelen koronavirüsün yeni türlerine karşı da koruma sağlayabilir.

Cardiff Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Andrew Freedman, “Bu çalışmadan elde edilen bilgiler, farklı bir aşı türünün tasarımında kritik olabilir. Birçok farklı corona virus arasında paylaşılan farklı viral protein hedeflerine karşı T hücresi bağışıklığını hazırlayan bir aşı, nötralize edici antikorları tetikleyen aşıları tamamlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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