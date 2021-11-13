Türkiye Gazetesi

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Eskiden sadece riskli kişilerin diyabet yönünden tarandıklarına dikkat çeken iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Semir Paşa, Dünya Sağlık Örgütünün yeni bir tavsiye kararı aldığını söyleyerek “Son bilimsel çalışmaların sonuçlarını değerlendiren Dünya Sağlık Örgütü, diyabet sıklığının yüzde 10’un üzerinde olduğu toplumlarda, hem riskli kişilerin hem de kilosu ne olursa olsun 40 yaş üzerindeki herkesin iki senede bir diyabet kontrolünden geçmesi gerektiği açıklamasında bulundu. Obezlerin ise daha erken yaşlardan başlayarak yılda bir dega taranması tavsiye ediliyor. Diyabet sıklığının yüzde 13,2’ye ulaştığı ülkemiz, bu grup içinde bulunuyor” dedi.



40 yaş üzerindeki herkesin iki senede bir kan şekeri ölçümü yaptırması tavsiye ediliyor

Diyabetin hareketsizlik, kötü beslenme dışında genetik yatkınlık, ilaçlar, hastalıklar, yaşlılık ve çevreyle ilgili faktörler gibi pek çok sebeple ilişkili olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Semir Paşa “Özellikle ailesinde diyabet olan, obez veya fazla kilolu, kan basıncı yüksek, iri bebek doğurmuş veya gebelikte şekeri yükselmiş olan, yumurtalıklarında kistleri olan, kolesterolü yüksek, kalp hastalığı veya inme hikâyesi olan kişilerin bu konuda çok daha dikkatli olmaları gerekir. Erken teşhis ve kan şekerinin kontrol altında tutulması, uzun dönemde ortaya çıkacak uzun dönemde ciddi kalp ve damar hastalıkları, inme, böbrek bozuklukları ve körlükleri engeller” uyarısını yaptı.

Kan şekeri düşüklüğü nasıl dengelenir? Dyt. Veysel Ciğerli, kanda şeker miktarının yükselmesi kadar düşük şeker miktarının da tehlikeli olduğunu belirterek, yeşil elma, armut gibi gıdalarla denge sağlanabileceğini söyledi.

Türkiye’nin şekeri düşüyor: Türkiye Şeker Tüketimini Azaltma Rehberi yayınlandı Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılına kadar ambalajlı gıdalar ve şekerli gıdalar üretilen yerlerde dahil olmak üzere şeker miktarının yüzde 10 azaltılmasını planladığı Türkiye Şeker Tüketimini Azaltma Rehberi’ni yayınlandı.