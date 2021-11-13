Türkiye Gazetesi

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Şu ana kadar güvenilir verileri bulunan 30 ülkeden 24’ünde hayat beklentisinin düştüğünün ifade edildiği raporda bu oranın Amerikalılarda 1,6 yıl, İspanya’da 1,5 yıl, Litvanya ve Polonya da 1,3 yıl ve Belçika ile İtalya’da 1,2 yıl olduğu ifade edildi. İngiltere’de ise ortalama ömür süresi bir yıl düştü. Hayat beklentisi etkilenmeyen ülkeler Norveç, Danimarka, Finlandiya ve Letonya ile Japonya ve Kosta Rika oldu.

Pandemi süresince bazı ülkelerde kaygı ve depresyonun ikiye katlandı

Ulusal karantinalar ve izolasyon etkisi toplumların akıl sağlığını da bozarak olumsuz tablolara sebep oldu.

Pandemi etkisi: Tüm dünyada kanser vakalarında artış bekleniyor Koronavirüs salgını döneminde kronik hastalıkların ihmal edildiğini ve kanser taramalarının da ciddi şekilde azaldığını belirten Prof. Dr. Esra Saatçi, bu durumun ileriki dönemlerde kanser vakalarında artışa yol açabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.

Pandemi döneminde kilo aldık 12 ilde 1.278 kişiyle yapılan ‘Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması’na göre pandemi döneminde sağlığından kaygı duyanların oranı yüzde 77 olurken katılımcıların yüzde 60’ı salgın döneminde kilo aldığını dile getirdi.