Türkiye Gazetesi

Dünyanın ilk solunabilir aşısı Çin’de bir fuarda tanıtıldı. Çin’in Haikou şehrinde düzenlenen sağlık fuarında tanıtılan aşı Faz 2’nin klinik denemeleri acil kullanım onaylamasıyla ilk sonuçlara ulaştı. İlk solunabilir aşı bir tür serum etkisi yapan bir soluma aygıtı aracılığıyla uygulanıyor.

DÜNYANIN İLK SOLUNABİLİR AŞISI

Aşı için Eylül 2020’de başlayan klinik araştırma, Askeri Bilimler Akademisi bünyesindeki Askeri Tıp Enstitüsü ve Wuhan Üniversitesi Hastanesi'nden araştırmacılar tarafından ortaklaşa yürütüldü. Çin'in Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan iki aşısı daha bulunuyor.

Tek doz aşı korumuyor! Yoğun bakımlarda yatan koronavirüs vakalarında ilk sırayı aşısız hastaların aldığını söyleyen Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık “İkinci sırada tek doz aşı olan kişiler var. Tek doz aşı neredeyse işe yaramıyor” dedi.