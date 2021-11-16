Türkiye Gazetesi

Ankara Üniversitesi, Covid-19'a yakalanma hâlinde yoğun bakım ihtiyacı veya hastalığın asemptomatik seyretme ihtimalini hesaplamak üzere modelleme sistemi geliştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Beksaç "Doğal öldürücü hücrelerin ve genetik faktörlerin Covid-19 enfeksiyon şiddetine etkileri üzerine araştırmalar devam ediyor. Çalışmamızda oluşturulan matematiksel ihtimal modelinden elde edilen veriler ışığında, kişilerin Covid-19 enfeksiyonu durumunda yoğun bakıma düşme ihtimali ortaya çıkarılıyor. Bu araç, "http://immunogenetic.org" web sitesine entegre edildi" dedi.

"KAN GRUBUNA GÖRE HASTALIK FARKLILIK GÖSTERİYOR"

Beksaç, koronavirüsün herkesi farklı etkilediğine dikkati çekerek "Kan grubu ve değişik genetik faktörler, hastalığın seyrine olan etkisi de önemli" sözlerini sarf etti. Prof. Dr. Meral Beksaç, yaptıkları araştırmanın sonuçlarının Immunogenetics dergisinde yayımlandığını da belirtti.

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