Türkiye Gazetesi

Koronavirüs döneminde BioNTecH ile ortak aşı geliştiren Pfizer'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'a karşı geliştirilen ilaç, FDA'dan onay alması halinde "Paxlovid" adıyla birkaç hafta içinde satışa sunulacak.

Pfizer, ağızdan alınan Kovid-19 ilacının şu aşamada sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için başvuruda bulundu.

ABD’li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.

ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck ise 11 Ekim'de Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu.

İngiltere, Merck’in ürettiği "Molnupiravir" isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.

Merck, Molnupiravir’in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.



Pfizer, korona ilacının kullanım onayı için FDA'ya başvurdu ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilacın orta ve yüksek riskli hastalarda kullanılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresine (FDA) başvurdu.

Pfizer CEO’su sert konuştu: Covid aşılarıyla ilgili yanlış bilgi yayanlar suçlu Pfizer CEO’s Bourla, Covid aşılarıyla ilgili yanlış bilgi yayanların, milyonlarca kişinin ölümüne sebep olduklarını söyleyerek suçlu olduklarını belirtti.

Pfizer-BioNTech, 3. doz aşının ABD'deki tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi Pfizer-BionTech, ABD'de aşının 3. doz güçlendiricisinin 18 yaşın üstündekilere tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi.