Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 özel elçisi Dr David Nabarro, pandemiyle ilgili yaptığı açıklamalarla zengin devletlere tepki gösterdi. Nabarro, koronavirüsün artık yoksul ülkelerin pandemisi olduğunu söyledi. Nabarro, yalnızca son 24 saat içinde 5 bin 413 ölüm bildirildiğini belirterek, acılı tabloyu gözler önüne serdi.

ZENGİN ÜLKELER BÜYÜK BİR KUMAR OYNUYOR

Bununla birlikte Nabarro, aşıları elinde tutan zengin ülkelerin büyük bir kumar oynadıklarını vurgulayarak, mevcut aşılardan kaçabilecek yeni varyantların yükselişte olduğu konusunda uyardı.

Nabarro, “Şu anda zengin ülkelerin elinde ek doz uygulamaları için bir sürü aşı var. Ancak, aşılara en çok yoksul ülkeler ihtiyaç duyuyor. Bu eşitsizlik, küresel sorunlara yol açacak ve herkesin bunu bilmesi gerekiyor” diye konuştu.

AFRİKA NÜFUSUNUN YÜZDE 6’SI TAM AŞILI

Bununla birlikte, resmi verilere göre İngiltere’de 12 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 22'sinden fazlası ek doz alırken, tüm nüfusun tahmini yüzde 68.6'sı en az iki aşı doz aşı oldu. DSÖ, Afrika’da ise Ekim ayı sonuna kadar kıta nüfusunun yalnızca yüzde 6'sının tam olarak aşılandığını aktardı.

Our World in Data'dan alınan rakamlara göre, bazı Afrika ülkelerinde aşılama oranları ortalamadan daha düşük. Örneğin, Nijerya’da nüfusun sadece yüzde 2,8’i iki doz aşı oldu.

“KENDİLERİNİ AŞI KUYRUĞUNUN ÖNÜNE İTTİLER”

Halkın Aşı İttifakı'nın politika danışmanı Anna Marriott konuya ilişkin yaptığı açıklamada, durumun vahim olduğunu belirterek şunları söyledi: "Düşük gelirli ülkelere bir bütün olarak bakarsak, toplam aşı arzının yüzde 1'inden daha azı, çoğu Afrika'da bulunan en fakir ülkelere teslim edildi. İlaç şirketleri, Afrika kıtası da dahil olmak üzere yoksul ülkelere olan önceliklerini kaldırdı. Zengin ülkeler, gerekenden daha yüksek bedeller ödeyerek kendilerini aşı kuyruğunun önüne ittiler."

“ŞİRKETLERİN YAPTIĞI İNSANLIK DIŞIDIR AHLAKSIZDIR”

Diğer taraftan, Afrika Birliği Aşı Dağıtım İttifakı’nın Covid-19 eş başkanı Dr. Ayoade Alakija, ülkelerin dozları kendilerinin üretmesine izin vermek için şirketlerin koronavirüs aşısı patentlerinden feragat etmesinin çok önemli olduğunu söyledi. “Teknoloji transferi zorunlu olmalıdır. Aşılar küresel bir kamu malıdır; şirketlerin yaptığı insanlık dışıdır, ahlaksızdır. Ve açıkçası, aynı zamanda oldukça aptalca."

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