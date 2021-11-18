Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Türkiye’de her yıl 150 bin bebek erken doğuyor. Normal doğum haftası olan 40 haftayı tamamlamadan dünyaya “merhaba” diyen bu bebekler, küçük olmalarına rağmen hayata inatla tutunmaya çalışmaları sebebiyle sağlık personeli tarafından “cesur yürek” olarak adlandırılıyorlar.

HER 10 BEBEKTEN BİRİ ERKEN DOĞUYOR

Her yıl dünyaya gelen her 10 bebekten biri prematüre olarak doğuyor. Bu sayının 15 milyona yakın olduğunu ve bu bebeklerin yaklaşık yüzde 10’unun erken doğuma bağlı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiğini söyleyen Türkiye Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Öznur Küçük “Gebeliğin 37. haftasından önce meydana gelen doğumlara ‘prematüre doğum’ denir. Prematüre doğum ciddi bir sağlık problemidir bu nedenle de yenidoğan ölümlerinin en önemli sebepleri arasında yer alır” dedi. Doç. Dr. Küçük, prematüre bebeklerin doğum haftalarına bağlı olarak hem yaşama şanslarının daha düşük olduğunu hem de normal doğan bebeklere göre önemli sağlık problemlerinin geliştiğini de sözlerine ekledi.

Dr. Küçük, prematüre doğumun farklı sebeplere bağlı olarak yaşandığını ifade ederek "Annenin yaşı, doğum sıklığı, çoklu gebelik durumu bazı kronik hastalıklar, erken doğum için risk oluşturabiliyor. Bunun yanı sıra anne adayının beslenmesinin yetersiz olması, sosyoekonomik seviyesinin düşük olması, yaşanılan coğrafi bölgenin özellikleri, anne adayında ciddi kansızlık (anemi), sigara kullanımı, rahimdeki yapısal bozukluklar ya da tümör gibi etkenler de erken doğum riskini tetiklemektedir" şeklinde konuştu.

Covid-19’da prematüre doğum riski ABD’de California Üniversitesindeki araştırmacılar, hamilelik sırasında Covid-19’a yakalananlarda prematüre doğum ihtimalinin normalden çok daha yüksek olduğunu tespit ettiler.

Prematüre bebekler için akıllı yatak: Ateş ölçüp uyarıda bulunuyor İngiltere’de Nottingham Trent Üniversitesi’ndeki uzmanlar, merkezi Chesterfield’da bulunan Rober Ltd şirketiyle birlikte prematüre bebekler için akıllı yatak geliştirdi. Yatak, bebekleri ideal sıcaklıkta tutuyor ve sağlık problemleri doğmasını önlüyor.