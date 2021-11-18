Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Uzun süre bebek sahibi olmak isteyen Yasemin (34) ve Erdal Babacan (34) çifti bir bebeklerinin olacağını öğrendiklerinde sevinçten havaya uçtu. İlk 5 ay her şey yolunda gitti. Ancak 5 buçuk ayın sonunda detaylı ultrasona giren anne Babacan, rahim ağzı yetmezliğinden dolayı kesenin dışarı çıktığını öğrendi.

Hemen bir operasyonla doğum durduruldu ve Yasemin Hanım’a hamileliğini yatarak geçirmesi tavsiye edildi. Ancak 3 hafta sonra ortaya çıkan mantar enfeksiyonu yüzünden hamileliğin devam etmesi imkânsız hâle geldi. Bebek 23 haftalıkken 648 gram olarak dünyaya geldi. Hemen yoğun bakıma alındı.

3 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI

30 gün boyunca mantar enfeksiyonuyla savaştı. Akciğerleri gelişmediği için yüzde 100 oksijen almak zorunda kaldı. Entübasyon yapılmıştı, minicik parmakları simsiyahtı. O kadar zayıftı ki sadece kaburgaları görülüyordu. Riski fazlaydı, kalıcı bir hasar olabilirdi. Ancak herkesi yaşayacağına inandırdı. Başta ailesi olmak üzere bütün hastane personeli “umutla” bekliyordu. 3 ay yoğun bakımda kaldı. Nihayet anne babasının kucağına kavuştu. Aylarca herkesin dilinden düşmeyen “Umut” kelimesi onun adı oldu.

"22 HAFTALIK BİR BEBEĞİN YAŞAMA ŞANSI YÜZDE 10"

Umut bebeğin tedavisini üstlenen Yeditepe Üniversite Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Filiz Bakar, prematüre bebeklerde yaşam sınırının 22-23. hafta olduğunu belirterek “25- 26. haftadan önce doğan bebeklere ‘mikro prematüre’ diyoruz. O grup daha yüksek risk altında, 22 haftalık bir bebeğin yaşama şansı yüzde 10. Bebek büyüdükçe bu oran yüzde 60’lara çıkıyor. Çünkü prematüre doğuma bağlı, beyin kanamaları, körlük, sağırlık, ağır enfeksiyonlar gibi birçok risk var” dedi.

Umut bebeğin şu anda 2 buçuk kilo ve 45 santime ulaştığını ve kalıcı hasar belirtisi bulunmadığını söyleyen Prof. Dr. Bakar takibe devam edileceğini ifade etti.

Covid-19’da prematüre doğum riski ABD’de California Üniversitesindeki araştırmacılar, hamilelik sırasında Covid-19’a yakalananlarda prematüre doğum ihtimalinin normalden çok daha yüksek olduğunu tespit ettiler.

Prematüre bebekler için akıllı yatak: Ateş ölçüp uyarıda bulunuyor İngiltere’de Nottingham Trent Üniversitesi’ndeki uzmanlar, merkezi Chesterfield’da bulunan Rober Ltd şirketiyle birlikte prematüre bebekler için akıllı yatak geliştirdi. Yatak, bebekleri ideal sıcaklıkta tutuyor ve sağlık problemleri doğmasını önlüyor.