Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Türk TORAKS Derneği tarafından desteklenen ve Türkiye’de 18 farklı ilden 25 hastanenin verilerine dayanarak gerçekleştirilen çalışma, aşının önemini bir defa daha ortaya koydu. Türk TORAKS Derneği 24'üncü kongresinde tamamı açıklanan çalışmaya göre hastaneye yatan hastaların yüzde 93’ü aşısız ya da tek doz aşılı.



Türkiye'de aşılama durma noktasında. Günlük milyonları geçen aşılama şu an 30 binlerde

SOSYAL MEDYA DEZENFORMASYONU

1.401 kişi üzerinde yapılan çalışmanın sonuçlarını paylaşan Türk TORAKS Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzun "1.401 hastanın 529'u (yüzde 37,7) yoğun bakımlarda yatan hastalardan oluşuyordu. Hastaların yüzde 47,8’u aşısızdı. Toplamda 1.304 hasta (yüzde 93) ise aşısız veya 2 doz Sinovac ya da tek doz aşı olan hastalardan oluşuyordu" dedi. Prof. Dr. Uzun, hastaların yüzde 48’inin ihmal, yüzde 36’sının ise aşı karşıtlığı sebebiyle aşı olmadığını vurgulayarak, sosyal medya dezenformasyonun aşılamaya karşı büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.

Zirve el değiştirdi: Japonya aşılamada liderliğe yükseldi Japonya, nüfusunun yüzde 75.7'sini tam aşılayarak aşılama oranında G7 ülkeleri arasında liderliğe yükseldi.

Aşılama durma noktasına geldi Türkiye’de aşılama oranı son altı ayın en düşük seviyesine indi. İlk doz yapılanların sayısı günlük 30 binlere düştü. Bu durum toplum bağışıklığına ulaşılmasını da geciktirdi.