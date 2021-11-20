Türkiye Gazetesi

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Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı kanser taraması sürüyor. Taramalar, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezileri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Mobil Kanser Tarama araçları da dahil olmak üzere birinci basamak sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Pozitif ya da şüpheli bulunanlar, ileri tetkiklere yönlendiriliyor.



Sağlık Bakanlığı ücretsiz kanser taraması ile 7 milyon kişiye tarama yapacak

'Kansere bağlı ölüm oranları azalmaya başladı' Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği ve Siemens Healthineers Türkiye tarafından Akciğer Kanser Farkındalık ayı kapsamında yapılan bilgilendirmede Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, “Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü’nün verilerine göre son 30 yılda kansere bağlı ölüm oranı toplam yüzde 31 geriledi. En büyük düşüş ise akciğer kanserinde görüldü” dedi.

İplik solucanlarıyla kanser teşhisi Japonya merkezli bir biyoteknoloji firması, iplik solucanlarını kullanarak pankreas kanserini başarıyla teşhis ettiğini duyurdu.