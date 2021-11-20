Türkiye Gazetesi

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hastaneye yatan hastaların yüzde 60’a yakınının tedavisinde antibiyotik kullanıldı. Yoğun bakımda yatan koronavirüs hastalarındaysa bu oran yüzde 90’a yaklaştı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından yapılan çalışmaya göre antibiyotiğe ihtiyacı olan koronavirüs hastalarının oranı sadece yüzde 5.

ACİL SERVİSLERDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI YÜZDE 87

Çalışma hakkında konuşan Klinik Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazlım Aktuğ Demir, "Merkezde yaptığımız nokta prevelans çalışmasında Covid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 59.5'inin antibiyotik kullandığını, yoğun bakımda bu oranının yüzde 87'nin üzerinde olduğunu bildirmekteyiz. Normalde uluslararası çalışmalarda Covid-19 hastalarının yüzde 3 ila 5'inde bakteriyel enfeksiyon gelişmesine bağlı antibiyotik kullanım endikasyonu olduğu söylenmektedir" dedi.

YANLIŞ KULLANIM ANTİBİYOTİK DİRENCİNİ ARTTIRIYOR

Bin 537 hastanın incelendiği çalışmada hastaların yüzde 74’üne hastaneye yatar yatmaz antibiyotik verildiği kaydedildi. Doğru zamanda doğru hastalıkta kullanıldığında hayati önem taşıyan antibiyotiklerin gereksiz kullanımları artıkça hastalarda antibiyotik direnci artıyor. Antibiyotik direncinin artmasıyla antibiyotikler en basit hastalıklarda dahi işe yaramaz hale geliyor.

KANSERDEN DAHA FAZLA ÖLÜME NEDEN OLUYOR

Prof. Dr. Nazlım Aktuğ Demir, "Bazen öyle hastalar geliyor ki Türkiye’de ve dünyada bulunan bütün antibiyotiklere dirençli olduğunu görüyoruz ve biz bu hastaları maalesef hiçbir tedavi veremediğimiz için kaybediyoruz" şeklinde konuştu. Antibiyotik direncinin çok büyük bir tehlike olduğunu söyleyen Demir, "2030 yılında antibiyotik direncine bağlı ölümlerin kanserler dahil olmak üzere birçok hastalıktan daha fazla ölüme neden olacağı öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

DÜNYADA HER YIL 700 KİŞİ ANTİBİYOTİK DİRENCİ NEDENİYLE ÖLÜYOR

Antibiyotiklerin bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda kullanılması gerekiyor diyen Prof. Dr. Demir, "grip, nezle, Covid bunların sebepleri virüslerdir" diyerek antibiyotiklerin bu hastalıkların tedavisinde yeri olmadığının altını çizdi. Dünyada her yıl 700 bin kişi antibiyotik direnci nedeniyle hayatını kaybediyor.

19 Kasım koronavirüs tablosu geldi, vaka sayısı 23 bin 810 Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 19 Kasım koronavirüs tablosuna göre; 23 bin 810 yeni vaka tespit edilirken, 218 kişi hayatını kaybetti.