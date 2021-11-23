Türkiye Gazetesi

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Koronavirüs pandemisinin başında yayılan Covid-19 virüsünün çocuklara bulaşmadığı ya da ağır enfeksiyona sebep olmadığı yolundaki bilgilerin günümüzde artık doğruluğunu kaybettiğini söyleyen Doğu Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Velat Şen, “Vaka sayıları arttıkça çocuklar da etkileniyor. Büyük bir bölümünde hafif geçirilse de bir kısmında organ yetmezliğine sebep oluyor. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf çocuklar başta olmak üzere gelişimi normal düzeyde olmayan ve yetersiz kiloya sahip çocuklarda son derece ağır geçiyor. Bu duruma zamanında ve yeteri kadar müdahale edilemediğinde organ yetmezliğine kadar gidebiliyor. Son zamanlarda artan vaka sayılarıyla birlikte çocuklarda birden fazla organ tutulumu dediğimiz multi sistemik enfeksiyon, multi organ yetmezliği ile karşılaşabiliyoruz. Bu çok önemli ve kritik bir tablodur ve bu çocukları yoğun bakım ünitesine almak zorunda kalıyoruz” dedi.



Salgının başında çocukları az etkilediği söylenen Covid-19'da artık durum değişti

ÇOCUKLARA AŞI ŞART

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen 1. Doğu Pediatri Kongresi’nde konuşan Prof. Dr. Şen, ailelere çocuklarına mutlaka aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak “Grip mevsimindeyiz. Okula giden, arkadaşlarıyla oynayan çocuklar hastalığı birbirine kolaylıkla bulaştırabiliyor. Çocuk hastalarımızda görülen gribin meydana getirdiği bir yük, ağır tablolara sebep olabilir. Hem kendi aşımızı olalım hem de çocuklarımızı aşılatalım” diye konuştu.

Avrupa salgından bu dersi aldı: Aşı işe yarıyor ama tek başına Covid’i durduramaz Yeni tip koronavirüse karşı aşılamada dünyanın önde gelen yerler arasındaki Avrupa, şu anda dünyada Covid-19 salgınının merkezi durumunda. Kıta, salgında şu dersi aldı: Hastaneye yatış ve ölümleri azaltan aşılar enfeksiyona karşı önemli bir koruma sağlıyor ama bunlar Covid’i tek başına durduramaz.

Covid-19 ölü doğum riskini artırdı! ABD’de koronavirüse yakalanan hamilelerde ölü doğum riskinin normalden yüksek olduğu, Delta varyantının ise riski dört kata kadar artırdığı açıklandı. Bu sonuçlar hamilelik sırasında özellikle aşı olmanın önemini ortaya koydu.