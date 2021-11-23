Türkiye Gazetesi

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Koronavirüsün gözle ilgili şikâyetlere de sebep olduğunu söyleyen Prof. Dr. Atilla, “Şaşılık toplumda yüzde 1-2 oranında ve daha çok çocuklarda görülür. Ancak son dönemlerde özellikle yetişkinlerde artış gözlemleniyor. Koronavirüse bağlı olarak ilk başlarda 'pembe göz' dediğimiz çapaklanma, kızarıklık oluyordu. Sonraki dönemlerde virüsün şaşılık da yaptığı tespit edildi. Servislerimize başvurularda, gözü hareket ettiren kaslarda felç nedeniyle ortaya çıkan şaşılıklar görüyoruz. Bize gelen vakalarda artış oldu. Dünya literatüründe de artan sayılar bildiriliyor. Önce tek tük vakalar oluyordu, artık seri şeklinde bildirilmeye başlandı. Koronavirüs sadece çocuklarda değil, büyüklerde de şaşılığa sebep olabiliyor. Koronavirüsü mutlaka ağır atlatmak gerekmiyor, hafif geçirenlerde de rastlıyoruz" diye konuştu.

ŞAŞILIK 2-3 AYDA DÜZELEBİLİR

Koronavirüs sebebiyle yaşanan şaşılığın iki, üç ayda düzelebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Atilla, Covid-19'dan dolayı şu ana kadar gözlerde kalıcı bir hasarla karşılaşmadıklarını ancak dikkatli olmak gerektiğini söyledi. AAABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Delta varyantının hamile ölümlerini 5 kat artırdığını ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri’nde Mart 2020'den Haziran 2021'e kadar ülke çapında 1,2 milyon doğum verilerinin incelendiği araştırmanın sonucu, hamile kadınların ciddi Covid-19 riski altında olduğunu gösterdi.

HAMİLE ÖLÜMLERİ 5 KAT FAZLA

Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirildiği rapora göre Delta varyantının ABD'de baskın tür hâline geldiği dönemde hamile kadınların Covid-19'dan ölme ihtimali beş kat daha fazlaydı. Araştırma, Delta öncesi, hamilelik sırasında virüse yakalanan her bin kadından beşi, Delta döneminde ise her bin kadından 25’inin öldüğünü gösterdi. Araştırma Covid-19’a yakalanan hamile kadınların ölü doğum riskinin 2 kat arttığını da gösteriyor.

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