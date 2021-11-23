Türkiye Gazetesi

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Tüp bebek tedavilerinde "kök hücre" uygulamalarının her geçen gün geliştiğini, bu alandaki çalışmaların çok hızlı ilerlediğini söyleyen Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, "En son ABD'de yapılan çalışmalarda kemik iliğinden alınan hücreler yumurtalık damarına verildi. Bunlarla menopoz olan 20 hastanın 3'ü kendiliğinden 3'ü de tüp bebekle gebe kaldı. Bu çok iyi bir gözlem, inşallah bu çalışmalar devam edecek” dedi.

Koronavirüs tüp bebek başarısını düşürüyor Covid-19 enfeksiyonunun tüp bebekte tedavi başarısını düşürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tüp bebek tedavi programına başlayacak tüm çiftlere öncelikle Covid-19 aşısı yaptırmalarını tavsiye etti.

Tüp bebek tedavisinde kullanılan Embrace testi Türkiye'de kullanılmaya başlandı Dünya Covit-19 ile sallanırken, tıp dünyası boş durmuyor. Anne baba olmak için yıllarca bekleyen çiftlere umut ışığı olabilecek yeni bir gelişme yaşandı. Embrace testi Türkiye’de kullanılmaya başlandı.