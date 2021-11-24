Yaklaşık iki yıldır hayatımızda olan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Salgında aşılama çalışmaları devam ederken, 5.dalga uyarıları da gelmeye başladı. Koronavirüs salgınında Avrupa ülkelerinde vaka ve can kaybındaki artış devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) korkutan açıklama geldi. Salgının nedeniyle Mart ayına kadar 700 bin kişinin daha hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE 'AŞIRI STRES' UYARISI
DSÖ açıklamasında can kayıplarının Avrupa ülkeleri ile Asya ülkelerinin bir kısmında olabileceği bildirildi. Avrupa ülkelerindeki can kaybının 1.5 milyonu geride bıraktığını hatırlatan DSÖ, bazı Avrupa ülkelerinde Mart ayına kadar yoğun bakım ünitelerinde “aşırı stres” yaşanabileceğini dile getirdi.
Avrupa ülkelerinde can kayıplarının ilk nedeninin korona virüs olduğunu rapor eden DSÖ, açıklamasında “Giderek artan can kayıpları Avrupa bölgesinde ilkbahar mevsimine kadar 2.2 milyona ulaşabilir” ifadelerini kullandı.
DSÖ açıklamasında can kayıplarının Avrupa ülkeleri ile Asya ülkelerinin bir kısmında olabileceği bildirildi.
DSÖ, Avrupa ülkelerindeki vaka sayısının yüksek olmasının nedenlerinin başında çok sayıda aşılanmamış kişi ve bazı ülkelerde Delta mutasyonlu vakaların yaygınlığının geldiğini bildirdi.
DÖS Direktörü Dr. Hans Kluge, aşılanmayanları aşı konusunda uyarırken “Hepimizin trajedileri ve can kayıplarını önlemeye, bu kışı toplum ve işletmeleri etkileyecek daha zararı azaltmaya yardımcı olmak ve için fırsat ve sorumluluğumuz var" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs vakaları her yerde azalıyor Avrupa'da artıyor Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs vaka sayılarının dünya genelinde düşüş yaşandığını ama Avrupa ülkelerinde arttığını kaydetti.
Dünya Sağlık Örgütü 'aşı pasaportuna' şimdilik sıcak bakmıyor Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve dünyadaki aşı adaletsizliği nedeniyle şimdilik "aşı pasaportuna" sıcak bakmadıkları mesajını verdi.
DSÖ: Mart ayına kadar Avrupa’da salgında 700 bin can kaybı daha yaşanabilir
Dünya Sağlık Örgütü, son dönemde koronavirüs vaka ve can kayıplarının artış gösterdiği Avrupa ülkelerinde, Mart ayını işaret ederek 700 bin can kaybı yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Yaklaşık iki yıldır hayatımızda olan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Salgında aşılama çalışmaları devam ederken, 5.dalga uyarıları da gelmeye başladı. Koronavirüs salgınında Avrupa ülkelerinde vaka ve can kaybındaki artış devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) korkutan açıklama geldi. Salgının nedeniyle Mart ayına kadar 700 bin kişinin daha hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.
Kaynak: İHA
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